الامارات | الفاتيكان يريد فتح سراديب الموتى في روما للجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان يريد فتح سراديب الموتى في روما للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يريد الفاتيكان ترميم سراديب الموتى في كوموديلا بالعاصمة الإيطالية روما، وبالتالي جعلها متاحة للجمهور.

وأعلنت اللجنة البابوية للآثار المقدسة، أول من أمس، أنه تم التوقيع على خطة لترميم موقع الدفن في جنوب المدينة.

ويدعم عمليات الترميم مالياً مؤسسة حيدر علييف الأذربيجانية. وشاركت المؤسسة الثقافية بالفعل في تمويل مشروعات أخرى بشأن سراديب الموتى في روما في الماضي.

يشار إلى أن هناك أكثر من 60 من سراديب الموتى في روما، ومع ذلك، فإن العديد منها غير مفتوح أمام الجمهور.

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