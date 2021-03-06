الامارات | «فيل جود تي» تطلق صندوق «ماجيك تي» احتفالاً بيوم المرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيل جود تي» تطلق صندوق «ماجيك تي» احتفالاً بيوم المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 مارس 2021

أعلنت شركة «فيل جود تي»، الشركة الإماراتية ذات المفهوم المعاصر والمتخصصة بأنواع الشاي المختلفة، عن إطلاق صندوق «ماجيك تي» بتصميمه المميز مع مجموعة فريدة من أصناف الشاي، احتفالاً بيوم المرأة العالمي في 8 مارس.

ويتضمّن الصندوق 18 صنفاً مختلفاً من الشاي الفاخر والمستورد من مختلف أنحاء العالم، والتي تحلو مشاركتها والاستمتاع بمذاقها الفريد مع الأصدقاء، أو تقديمها كهدية لإظهار الامتنان والتقدير للسيدات الملهمات من أمهات وأخوات وزوجات.

وبهذه المناسبة، حرصت العلامة على تقديم تشكيلة خاصة من خلطات الشاي الفريدة مثل الشاي السيلاني بكريمة الفراولة، وشراب بيلّيني بالباشن فروت، وبانش المانجو، وغيرها الكثير من النكهات التي تمّ وضعها ضمن كبسولات شاي زجاجية فردية، بالإضافة إلى كوب مونرو المزود بمصفاة والذي تمّ تنسيقه بعناية داخل الصندوق، وذلك مقابل 249 درهماً، إضافة إلى تقديم حسم بقيمة 25% على جميع منتجاتها عند الطلب عبر الإنترنت وذلك بين 1 و8 مارس. وانطلاقاً من إيمانها بضرورة الحفاظ على البيئة، حرصت العلامة على اختيار عبوات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير بما في ذلك أكياس الشاي المصنوعة من ألياف الذرة القابلة للتحلل، إضافة إلى تقديم حسم بقيمة 50% عند طلب منتجاتها وإعادة الصناديق والكبسولات الزجاجية المستعملة، سعياً منها لإحداث تأثير إيجابي بما يتعلق بالحفاظ على البيئة.

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