الامارات | إرجاء عرض «فاست آند فيوريس» الجديد إلى 25 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء عرض «فاست آند فيوريس» الجديد إلى 25 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة يونيفرسال بيكتشرز إنها أرجأت عرض الفيلم الجديد من سلسلة «فاست آند فيوريس» (سريع وغاضب) حتى 25 يونيو المقبل، أي بعد شهر من الموعد المحدد لعرضه، إذ تحاول شركات صناعة السينما في هوليوود استجلاء الوقت الذي سيعود فيه عشاق السينما إلى دور العرض بأعداد كبيرة.

ويلمح هذا القرار إلى ثقة الشركة في تحقيق انتعاش خلال الصيف، بعدما أصبحت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أكثر توافراً في الولايات المتحدة وكندا، اللتين تشكلان معاً أكبر سوق للسينما في العالم.

وبدأت دور السينما في مدينة نيويورك، ثاني أكبر منطقة لارتياد دور العرض في الولايات المتحدة، في فتح أبوابها أمس.

ومن المنتظر عرض فيلم (بلاك ويدو) «الأرملة السوداء»، وهو من إنتاج شركة والت ديزني، وأحد أفلام الحركة ذات الميزانية الكبيرة، في السابع من مايو المقبل.

وحققت سلسلة «فاست آند فيوريس»، التي تدور حول مجموعة من متسابقي الشوارع، ما يزيد على خمسة مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة في 2001.

وكان مقرراً عرض أحدث أفلام السلسلة «إف 9»، وهو من بطولة فان ديزل وميشيل رودريجيز، في أبريل 2019، لكن أرجئ عرضه مرات عدة. وأرجأت يونيفرسال أيضاً عرض فيلم الرسوم المتحركة «مينيونز: ذا رايز أوف جرو» من يوليو 2021 إلى يوليو 2022.

- دور العرض

في نيويورك

بدأت فتح أبوابها

مجدداً.

- «إف 9»، من بطولة

فان ديزل وميشيل رودريجيز، أُجّل

مرات عدة.

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