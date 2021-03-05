رامي جمال يتغزل في زوجته: أنا عارف إني متعب بس بحبك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه الفنان رامي جمال رسالة رومانسية لزوجته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ونشر صورة كتب عليها تعليق: «حقيقي على قد ما بتفتكريني قوي على قد ما بحاول أقوى بوجودك، الإنسان طاقة وأنا طاقتي باخدها منك ربنا يخليكي ليا ويقدرنا على صعوبة الأيام أنا عارف إني متعب بس بحبك».

رامي جمال دائم التغزل في زوجته

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتغزل فيها الفنان رامي جمال في زوجته، خلال المناسبات والصور الفوتوغرافية التي يشاركها عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تعبيرًا عن حبه لها.

ولم يترك رامي جمال فرصة للتغزل في زوجته أمام الجميع إلا واستغلها، فضلًا عن دعمه لها والإشادة بجمال صوتها، حينما شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، عدد من مقاطع الفيديو المصورة التي تظهر بها وتقوم بالغناء.

وأرفقت تعليقًا على المقاطع المصورة التي شاركتها، قائلةً: «بصرف النظر إني غالبا بقول كلام غلط.. انتجلي بقى»

قصة حب رامي جمال وناريمان

ودائمًا ما يروي رامي جمال قصته مع زوجته، وقال في أحد البرامج: «أنا مراتي صديقتي، ومتجوزتهاش جواز صالونات، أنا بحبها وبينا قصة صداقة طويلة جدًا قبل الجواز وبينا تفاهم وكلام كتير اتكلمناه، وتقريبًا بقينا نفهم بعض من غير ما نتكلم وأعتقد مخدتش قرار الاعتزال عشان خاطري بس، ولكنها مقتنعة».

وكان رامي جمال تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، إذ أصيب بمرض البهاق، وكانت زوجته رفيقته في محنة مرضه، وهو الأمر الذي جعله يخرج من هذه المحنة سريعًا ويعود للغناء والحفلات مجددًا.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان والمطرب رامي جمال البوم بعنوان «أنا لوحدي».