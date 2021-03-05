ياسمين رئيس تثير السخرية بإطلالة غريبة.. ومتابعون: عاملة برشام على رجلك «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة غريبة.

وخلال الصورة، لم تظهر «ياسمين» بوجهها، حيث أطلت وهي جالسة على مقعد وتنظر إلى هاتفها، ومرتدية فستان أسود قصير كشف عن ساقيها، وجورب شفاف مدون عليه كلمات باللغة الإنجليزية، و«هاف بوت» جلدي أسود وهو ما أثار دهشة متابعيها.

سخرية من إطلالة ياسمين رئيس

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل الآلاف من متابعين الفنانة، حيث سخر البعض من إطلالتها، فجاء من بين التعليقات: «فكرة جديدة للغش، انتي عاملة برشام على رجلك ليه؟، كنتي داخلة امتحان ولا إيه؟».

مواقف جمعت ياسمين رئيس مع والدتها قبل وفاتها

وخلال نوفمبر الماضي، أعلن المخرج هادي الباجوري، وفاة والدة زوجته الفنانة ياسمين رئيس، بعد صراع طويل لها مع المرض.

وكان كشف المخرج خلال تصريحات مسبقة لـ «الوطن»، أن والدة زوجته قد اشتد عليها المرض خلال أيامها الأخيرة قبيل وفاتها.

علاقة ياسمين رئيس ووالدتها

وخلال تصريحات إعلامية مسبقة للفنانة، كشفت بصورة ساخرة عن سبب خوفها من والدتها، حيث قالت: «ماما وأنا صغيرة كانت بتبرق لنا.. فأنا قررت مبرقش لابني طول حياتي».

رسالة شكرمن ياسمين الوالدتها بسبب كورونا

وكانت وجهت ياسمين رسالة شكر لوالدتها خلال أبريل من العام الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر».

ودوّنت: «النهاردة طبخت ملوخية وفراخ محمرة وذاكرت ‏مع ابني وعملنا الواجب وكمان كان عندنا واجب موسيقى، متسألونيش إزاي، شكرا كورونا ولا تسألني من أنا، يا حبيبتي يا ماما».‏

معلومات عن ياسمين رئيس

- من مواليد عام 1985.

- دخلت مجال التمثيل في سن صغيرة، حيث كات في الرابعة عشرة من عمرها.

- جاءت مشاركتها الفنية الأولى خلال مسلسل «عرض خاص» عام 2010، مع زوجها المخرج هادي الباجوري.

- توالت أعمالها الفنية بعد ذلك، والتي من أبرزها «إكس لارج»، و«فتاة المصنع»، و«واحد صحيح»، و«صنع في مصر».