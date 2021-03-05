من عقد القران لحفل الزفاف.. صور دينا داش قبل وبعد الماكياج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب احتفالها بزفافها ليلة أمس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور نخبة من مشاهير الفن والمجتمع.

وسرعان ما تم تداول صور لـ «دينا»، أثناء تحضيراتها قبيل زفافها بلحظات، قبل وضعها للمكياج، وتصفيف شعرها، وهو ما شهدته كواليس عقد قرانها منذ أسابيع أيضل، حيث لاقت تفاعلا كبيرًا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

دينا داش قبل وبعد الماكياج في عقد قرانها

تفاصيل إطلالة دينا داش خلال عقد قرانها

وخلال عقد القران، ظهرت البلوجر الشهيرة مرتدية فستان زفاف أبيض قصير، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، مع وضع الماكياج الاسموكي الذي تناسب مع لون بشرتها.

دينا داش قبل وبعد الماكياج في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

وأطلت العروس ليلة أمس، بإطلالة مميزة أشبه بأميرات «ديزني»، حيث ارتدت فستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، بتوقيع مصممة الأزياء مرام برهان، فضلا عن اعتمادها على الشعر الويفي، بدرجات البُني، مع المكياج الترابي الداكن، بتوقيع دينا راغب.

صورة نادرة لـ دينا داش وزوجها في مرحلة المراهقة

وتصدرت صور البلوجر دينا داش وزوجها، مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت من بينها صورة نادرة جمعتهما أثناء مرحلة المراهقة، خلال تواجدهما داخل المدرسة.

وخلال الصورة النادرة، ظهر الثنائي بملامح اختلفت كثيرا عن الوقت الحالي.