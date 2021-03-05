بعد اكتشاف متغيرات جديدة لكورونا.. هل تصبح اللقاحات أقل فاعلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حذر بحث جديد في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس إلى أن ثلاثة أنواع جديدة سريعة الانتشار للفيروس الذي يسبب كورونا يمكن أن تتجنب الأجسام المضادة التي تعمل ضد الشكل الأصلي للفيروس الذي تسبب في انتشار الوباء، بحسب ما ذكر موقع medicalxpress.

وقال البحث إن ذلك مع استثناءات قليلة، سواء تم إنتاج هذه الأجسام المضادة استجابة للتلقيح أو العدوى الطبيعية، أو كانت أجسامًا مضادة مطهرة مخصصة للاستخدام كأدوية، حيث وجدوا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأجسام المضادة لتحييد المتغيرات الجديدة.

وتشير النتائج، المستمدة من التجارب المخبرية إلى أن عقاقير ولقاحات كورونا التي تم تطويرها حتى الآن قد تصبح أقل فعالية حيث تصبح المتغيرات الجديدة من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والبرازيل مهيمنة.، الباحثون في متغيرات.

قال المؤلف الكبير مايكل إس دايموند: "نحن قلقون من أن الأشخاص الذين نتوقع أن يكون لديهم مستوى وقائي من الأجسام المضادة لأنهم أصيبوا بكورونا أو تم تطعيمهم ضده، قد لا يكونون محميين من المتغيرات الجديدة".

وأوضح أن هناك تباين كبير في كمية الأجسام المضادة التي ينتجها الشخص استجابة للتلقيح أو العدوى الطبيعية، حيث ينتج بعض الأشخاص مستويات عالية جدًا، ومن المحتمل أن يظلوا محميين ضد المتغيرات الجديدة المثيرة للقلق، ولكن بعض الأشخاص، وخاصة كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة، قد لا تصنع مثل هذه المستويات العالية من الأجسام المضادة.

يستخدم الفيروس المسبب لكورونا، والمعروف باسم SARS-CoV-2 ، بروتينًا يسمى سبايك للتشبث بالخلايا والدخول إليها، ويولد الأشخاص المصابون بـ SARS-CoV-2 أكثر الأجسام المضادة وقائية ضد بروتين سبايك.

وبالتالي، أصبح الارتفاع هو الهدف الرئيسي لمطوري الأدوية واللقاحات، فاللقاحات الثلاثة المصرح بها من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة - من إنتاج شركة بايونتيك ووموديرنا وجونسون، تم اختيار الأجسام المضادة القوية المضادة للارتفاعات لتطويرها إلى عقاقير تعتمد على الأجسام المضادة لـ COVID-19.

ولفت البحث إلى أن الفيروسات تتطور دائمًا، لكن الطفرات التي نشأت في SARS-CoV-2 لمدة عام تقريبًا لم تهدد هذه الاستراتيجية القائمة على الارتفاع. بعد ذلك، ففي هذا الشتاء ، تم اكتشاف متغيرات سريعة الانتشار في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل وأماكن أخرى، مما يثير القلق ، أن جميع المتغيرات الجديدة تحمل طفرات متعددة في جيناتها الشائكة، والتي يمكن أن تقلل من فعالية الأدوية واللقاحات المستهدفة للارتفاع والتي تُستخدم الآن للوقاية من كورونا أو علاجه.

قال دياموند: "لا نعرف بالضبط ما هي عواقب المتغيرات الجديدة التي ستكون بعد، فالأجسام المضادة ليست هي المقياس الوحيد للحماية؛ والعناصر الأخرى في الجهاز المناعي قد تكون قادرة على تعويض المقاومة المتزايدة للأجسام المضادة.. سيتم تحديد ذلك بمرور الوقت ، وبائيًا، كما نرى ما يحدث مع انتشار هذه المتغيرات".