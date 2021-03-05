للحصول على أقصى الفوائد الصحية.. إليك الطريقة الصحيحة لتناول الجوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يشتهر الجوز، بتعزيز الذاكرة ووظائف المخ، فهو غني بالألياف والفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات والحديد، مما يجعله إضافة صحية للغاية لنظامنا الغذائي اليومي.

عند تناوله بالطريقة الصحيحة، فإن الجوز له العديد من الفوائد الصحية، ونستعرض في هذا التقرير الطريقة الصحيحة لتناول الجوز والطريقة السهلة لإدراجه في نظامنا الغذائي اليومي، وفقا لموقع " timesofindia".

الطريقة الصحيحة لأكل الجوز

عندما يتعلق الأمر باستهلاك هذا الجوز الصحي الفائق، فلا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة، مجرد تضمينه في نظامك الغذائي بأي شكل هو أمر رائع لصحتك.

إليك أفضل طريقة لاستهلاك الجوز.

يعد نقع الجوز طوال الليل ثم تناوله في الصباح من أفضل الطرق لاستهلاكه.

للقيام بذلك، خذ 2-4 قطع من الجوز وانقعها في كوب من الماء طوال الليل، اجعلهم أول شيء صباح اليوم التالي.

يساعد الجوز المنقوع في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنه أسهل في الهضم مقارنة بالجوز العادي، يسهل على جسمك امتصاص العناصر الغذائية.

طرق سهلة لتضمين الجوز في نظامك الغذائي

صلصة الجوز

خذي بعض الجوز المحمص والثوم وعصير الليمون والزيت والفلفل والملح واطحنيها معًا لتغمس الجوز في المنزل، يمكنك أيضًا إضافة بعض الجوز أثناء صنع الحمص.

أضفه للساندويتش

يمكنك ببساطة تحميص بعض الجوز وإضافته إلى حشوة الساندويتش.

استخدمه للتزيين

عن طريق تحميص بعض الجوز وطحنه وحفظه في وعاء محكم الغلق، يمكنك استخدامها لتزيين السلطات والحلويات.

أضفه إلى عصيرك

أثناء صنع العصير، اطحني بعض الجوز مع المكونات الأخرى، لن يكون مذاق العصير الخاص بك أفضل فحسب، بل سيتم أيضًا تعزيز قيمته الغذائية.

حلوى الجوز

خذي بعض الجوز ومسحوق الكاكاو والعسل، اصنعي عجينة لزجة بالعسل والكاكاو وأضيفي إليها الجوز وخزنيها في وعاء محكم الغلق، تعد حلوى الجوز هذه وجبة خفيفة رائعة.

فوائد تناول الجوز

جيد لمرضى السكر

تظهر العديد من الدراسات أن تناول الجوز المنقوع كل يوم يساعد في السيطرة على مرض السكري، إنه الأفضل للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

يمنع السرطان

الجوز غني بمضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم. الجوز جزء أساسي من نظام غذائي مضاد للسرطان.

يساعد في محاربة التوتر

الجوز مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن يساعد تضمينه في نظامك الغذائي اليومي في مكافحة الاكتئاب والتوتر، الجوز المنقوع مفيد أيضًا لتحسين الحالة المزاجية.

يعزز فقدان الوزن

الجوز مصدر جيد للكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس والزنك، يؤدي نقع الجوز إلى زيادة التمثيل الغذائي ويساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

يحتوي الجوز أيضًا على دهون جيدة تجعل المرء يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

يساعد على النوم بشكل أفضل

الجوز يحتوي على مركب يسمى الميلاتونين يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.

إذا كنت تأكل الجوز المنقوع في الصباح وقبل الذهاب إلى الفراش، فسوف تنام بشكل أفضل.

يمكن أن تجعل عظامك وأسنانك أقوى

الجوز مصدر غني للأحماض الدهنية الصحية والمغنيسيوم الضروري لتقوية العظام وصحتها.

يعزز نمو الشعر

يحتوي الجوز على فيتامين ب 7، وهو مفيد لنمو شعرك، يمكن أن يؤدي تناول الجوز المنقوع في الصباح إلى جعل شعرك قويًا وطويلًا.

يقلل من مستوى الكوليسترول

يساعد تناول الجوز المنقوع في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.