انتهاء الشتاء اقترب.. متى نتخلى عن الملابس الشتوية ونرتدى الصيفي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عقب إعلان خبراء الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء فصل الشتاء يوم 20 مارس القادم، انتشرت التساؤلات بين كثير من المواطنين حول موعد تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية، وهناك من يتحدث أنه حان الوقت لارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، ولكن هيئة الأرصاد كان لها رأى آخر خاصة وأن فترة تغيير الفصول قد يتعرض البعض للإصابة بنزلات البرد نظرًا للتقلبات الجوية.

"الخليج 365" حاول الإجابة على معظم التساؤلات التي تدور في أذهان البعض بشأن موعد تخفيف الملابس، وما يجب ارتدائه خلال تلك الفترة، والأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى موعد قدوم فصل الصيف.

في هذا الصدد يوضح الدكتور محمود شاهين- مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه باقٍ 17 يوم على انتهاء فصل الشتاء، وفي تلك الفترة عادة ما تحدث تقلبات جوية بين ارتفاعات وانخفاضات في درجة الحرارة، متوقعًا خلال هذه الأيام وحتى الأربعاء القادم أن تحدث ارتفاعات تدريجية في درجة الحرارة.

ويضيف شاهين لـ"الخليج 365" أن الطقس في النهار سيكون مشمس بشكل كبير لترتفع خلاله درجات الحرارة، ما سيعطي للبعض انطباع بضرورة تخفيف ملابسهم، مشددًا على ضرورة أن يكون تخفيف الملابس بحذر خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه بينما تكون الحرارة مرتفعة بالصباح فإنها تنخفض بشكل ملحوظ في الليل، ولذلك ينصح لمن يكونون خارج المنزل ليلًا أو ساعات الصباح الباكر، أن يصطحبوا معهم جاكيت لأن فترات الليل والساعات الأولى من الصباح تنخفض الحرارة بشكل كبير.

وتوقع شاهين أيضًا أنه بعد ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة ستحدث انخفاضات ملحوظة بدرجات الحرارة، منوهًا إلى أنه ما بين الارتفاع والانخفاض بدرجات الحرارة يتعرض البعض للإصابة بنزلات البرد، فينصح بمتابعة النشرة الجوية لمعرفة أيام ارتفاعات درجات الحرارة وانخفاضها،وارتداء الملابس المناسبة

أما عن موعد بداية فصل الصيف فيوضح أن يوم 20 من الشهر الجاري تكون نهاية فصل الشتاء رسميا، ويوم 21 هو بداية فصل الربيع الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وهو فصل انتقالي بين الشتاء والصيف وتحدث فيه تغيرات حادة وسريعة، ما بين الارتفاع والانخفاض بدرجات الحرارة، منوهًا أن ارتداء الملابس الصيفية الكاملة تكون بفصل الصيف بعد ثلاث أشهر، لكن الآن يفضل التخفيف التدريجي.