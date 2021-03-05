أبرز العروض من أسبوع الموضة في باريس لشتاء 2021-2022

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 10:34 مساءً - نظم أسبوع الموضة في باريس عروضه اعتباراً من الأول من مارس في هذا الموسم لأنه مستمر حتى التاسع من الجاري وهو من أطول الأسابيع فيما اختصر أسبوع الموضة في نيويورك مثلاً على ثلاثة ايام فقط، وغابت اسماء مثل كثيرة مثل وحضرت أسماء أخرى ومن أبرز المصممين الذين شاركوا في العروض هم ديور وجفنشي وبالمان وكلوي وإيزابيل ماران وشانيل وغيرهم:



Barbara Bui: عندما تتكلّم السترة



أطلقت الدار ضمن مجموعتها الجاهزة أزياء عملية تتألق من اطقم وتاييرات تليق بالمرأة العاملة فالسترة مريحة بقصتها ولكنها لا تخلو من الأنوثة وقد استعانت المصممة بالترتر لتزيينها، وأدخلت الجلد على سترات مربعة التقطيعات. كما استعانت الدار بطابع layers فراينا العارضات يرتدين السترات من دون أكمام مع سترة قصيرة فوقها، لمزيد من الأناقة العملية العصرية.

Paul Smith: المعاطف الواسعة كانت الحدث



تفنن المصمم بول سميث بتصميم معاطف فضفاضة تتداخل فيها عدة أنواع من الأقمشة ونسقها المصمم مع جزمات ذكورية عالية الساق، وقطع محبوكة كالكنزات الصوفية والسراويل العملية بقصاتها، ففي موسم شتاء 2021 – 2022 تكاد السراويل الضيقة تختفي لتحل مكانها السراويل العالية والواسعة.

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Chloe: كلوي يزهر في عز الشتاء



تحت عنوان Blooming دعت المديرة الإبداعية لدار كلوي غابرييلا هيرست متابعي عرضها الافتراضي الى الضفة الغربية من النهر الفرنسي، ليشاهدوا الكنزات والفساتين الصوفية المحبوكة من الكشميروالتي ركزت فيها المصممة على اللونين البيج والبني. كما اعادت المصممة تطوير حقيبة edith bag المعروفة وادخلت عليها المساميز المعدنية والزخرفات. كما صممت صنادل جلدية مسطحة.

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حقيبة إديت الشهيرة التي طورتها غابرييلا هيرست وقد اعتمدت المصممة هذه الحقيبة كونها أول حقيبة امتلكتها منذ ستة عشر عاماً وقد نفذت منها 50 تصميماً بطابع "فنتدج".

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Dries Van Noten: الأبيض الملطخ بالورود



استوحى المصمم من الورود الحمراء المخملية مجموعته الأخيرة ضمن أسبوع الموضة فراينا الفستان القميص المزدان بباقة من الورود الحمراء. وقد رأينا جمال الأبيض النقي يتزين بلطخات من الاحمر الدموي.

Marine Serre: الغنى في التفاصيل وتنسيق الأكسسوارات

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من الواضح أن المصممة أعادت ترجمة الوشاح الحريري على شكل عصابة أو كمامة تقينا على المسرح من التقاط العدوى. كما لفتنا منظر الخواتم والأساور الذهبية وتنسيقها بطريقة عصرية.

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