أزياء من أسبوع لندن للأزياء الجاهزة موضة خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 10:34 مساءً - تضمّن أسبوع لندن للموضة عروضاً صغير مقارنة بمواسم سابقة ولكن هذا لم يمنعنا من إكتشاف الخطوط الرئيسية لصيحات موضة خريف 2021، تعرفي إلى أبرزها من خلال الصور والنقاط التالية.



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1- الريش يعود في مجموعات خريف 2021

ERDEM





يرتبط الريش عادة بأزياء الكوتور ولكن المصممون الذين عرضوا ضمن أسبوع لندن كان لهم رأي آخر وفي مقدمتهم ماركة إرديم Erdem والتي ركزت على التنانير الطويلة المغطاة بالريش الأبيض والتي نُسقت إما مع قمصان بيضاء مطرزة أو مع معاطف ترينش طويلة، إطلالات غير إعتيادية نقلت مفهوم الأزياء اليومية إلى مستوى آخر.





2- الفساتين الطبقات كانت نجمة أسبوع لندن

SIMONE ROCHA





لا خلاف على أن صيحة الفساتين المؤلفة من طبقات هى واحدة من أبرز توجهات خريف 2021 بعدما غزت مجموعات أسبوع لندن، ظهرت عارضات ماركة سيمون روشا Simone Rocha بفساتين بيضاء ميدي مميزة بأكمامها المنفوخة، كما لفتنا الفستان الدانتيل الأصفر من مجموعة بورا أكسو Bora Aksu.

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3- البناطيل الـ Flared موضة خريف 2021

HALPERN





عادت البناطيل الـ Flared إلى الواجهة لتطبع إطلالاتنا بستايل السبعينيات الجذاب، تميزت موديلات خريف 2021 بالطبعات غير التقليدية مثل التصميم الذي رصدناه من ماركة Halpern ونسق مع سترة من نفس النمط.





أعجبنا البنطال المحبوك بخطوط لامعة بالطول من توقيع ميسوني Missoni وطريقة تنسيقه مع قميص من نفس اللون والتطريز وكارديغان طويل.



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4- الفساتين المطبعة بالورود موضة 2021

VICTORIA BECKHAM



اجتاحت الفساتين المطبعة بالورود منصات عروض أسبوع لندن وقدمت بقصات وأطوال متنوعة تحاكي كافة الأذواق، كالعادة النصيب الأكبر حمل توقيع ماركة إرديم Erdem وأتي بقصات طويلة وتنانير منفوشة، كما أحببنا الفساتين غير متماثلة الحواف طويلة الأكمام من توقيع فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham والفستان الباستيلي المزين بثنيات على جانبي التنورة من مجموعة Molly Goddard.







5- طبعة الترتان تهيمن على مجموعات 2021

VIVIENNE WESTWOOD





حضرت طبعة الترتان الكلاسيكية ورسمت الكثير من التصاميم التي شهدها أسبوع لندن، أجملها على الإطلاق الفستان الأحمر ذي الأكمام المنتفخة من مجموعة بورا أكسو Bora Aksu والفستان القصير من توقيع Molly Goddard، لفتنا أيضًا التايور المؤلف من تنورة قصيرة ومعطف طويل عريض الياقات من تصميم فيفيان ويستوود Vivienne Westwood.



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