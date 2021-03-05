طريقة تنسيق تنورة سوداء للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 10:34 مساءً - التنورة السوداء قطعة عملية يسهل تنسيقها مع مختلف الإطلالات، ولمظهر مواكب لأحدث صيحات الموضة نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار من مدونات الموضة، فاتبعوها لأناقتكن.



إطلالات عملية من دلال الدوب

مظهر عملي من دلال الدوب



لتنسقي التنورة السوداء في العمل يمكنك أن تعتمدي أسلوب مدونة الموضة الكويتية، دلال الدوب؛ حيث تأنقت بتنورة سوداء من الجلد البليسيه مع قميص أبيض وبليزر أخضر مصمم بخيوط بيضاء وأزرار ذهبية، وأكملت اللوك ببوت أسود طويل وحجاب وحقيبة باللونين الأبيض والأسود، وتزينت في الإطلالة الثانية بتنورة بليسيه سوداء مع قميص أبيض مزين بقطعة جلدية باللون البني في الخصر مع حذاء رياضي أبيض.

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خيارات كلاسيكية من سلسبيل عادل

سلسبيل عادل باطلالة كلاسيكية



لجأت المؤثرة في مجال الأزياء والموضة والفاشن بلوغر، سلسبيل عادل، للأسلوب الكلاسيكي في تنسيق التنورة السوداء، ومنه أطلت بتنورة بليسيه سوداء مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بني مصمم بدون أكمام، وأكملت مظهرها بحذاء من الجلد البني، وظهرت في إطلالة أخرى بتنورة مستقيمة سوداء مع بلوزة سوداء ومعطف أحمر مصمم بأكمام جلدية وحزام للخصر، وأكملت اللوك بملحقات اللون الأسود، أما في الإطلالة الثالثة فارتدَتْ تنورة مستقيمة وبلوزة باللون الأسود مع معطف أبيض مزين بالأسود بطريقة عصرية، وأكملت ملحقات مظهرها باللون الأسود.

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تنسيقات بألوان حيادية من عايشة الحازم

اطلالة حيادية للتنورة السوداء من عايشة الحازم



اعتمدت البلوغر الكويتية، عايشة الحازم، على الألوان الحيادية عند تنسيقها للتنورة السوداء، ومن أبرز خياراتها نسقت تنورة سوداء بليسيه مع قميص أبيض مصمم بأكمام عصرية ومعطف أسود مصمم بدون أكمام، وأكملت اللوك بحزام عريض للخصر باللون الأسود وبوت من الجلد المميز، واختارت في إطلالتها الثانية تنورة سوداء مصممة بكسرات ناعمة في الأسفل مع بلوزة سوداء ناعمة مزينة بحزام محدِّد للخصر، وأكملت الإطلالة بحجاب أبيض، وحذاء وحقيبة باللون الأسود.

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التنورة السوداء بأسلوب أمنية الجعفري

امنية الجعفري بالتنورة السوداء



أمنية الجعفري، فاشن بلوغر وإعلامية مصرية فضلت اختيار التنورة السوداء في عدة إطلالات بسيطة ويومية، ومن أبرز تنسيقاتها تزينت بتنورة من الجلد مع بلوزة رمادية بأكمام منفوخة الأكمام وحجاب مطبع بدرجات البرتقالي للمسة عصرية، وتألقت في مظهر ناعم بقميص أبيض مع تنورة بليسيه سوداء مزينة بحزام نحيل للخصر باللون الأبيض.

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