عبايات دانتيل ناعمة لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 10:34 مساءً - الدانتيل عنصر مهم ومميز في تصميمات الأزياء النسائية، فهو يعطي مظهراً أنثوياً أنيقاً ولافتاً للأنظار، خاصة في العبايات، وقد اعتمد أغلب المصممين والمصممات عليه لموسم صيف 2021، لذا لا تترددي -عزيزتي- في مواكبة هذه الصيحة على طريقة مدونات الموضة كما يلي.



عبايات الدانتيل السوداء من فاطمة المازمي

فاطمة المازمي



فاطمة المازمي، مصممة أزياء إماراتية، تعتمد على تصاميم العبايات المختلفة في مظهرها اليومي بشكل كبير، ومن وحي صورها على مواقع التواصل الاجتماعي اخترنا لكُنَّ عدة تصاميم لعبايات الدانتيل، فاخترن منها ما يناسب ذوقكن؛ حيث تأنقت بعباية سوداء ناعمة مزينة بزهور الدانتيل في أطراف الأكمام وفي الأسفل لمظهر مميز، وأكملت مظهرها بحجاب أسود مزين بأطراف الدانتيل، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بعباية سوداء ناعمة مزينة بقماش الدانتيل في أطراف الأكمام للوك ناعم في المناسبات والمشاوير اليومية، وارتدَتْ في الخيار الثالث عباية سوداء مزينة بقماش الدانتيل الشفاف في الأكمام ومن المنتصف مع فستان أزرق بطبعات بيضاء، وأطلت في الخيار الرابع بعباية سوداء مزينة بقماش الدانتيل بأسلوب ناعم على كامل التصميم لإطلالة مميزة بأسلوب ناعم.

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عبايات دانتيل من ميثاء الهاشمي

ميثاء الهاشمي



لجأت مدونة الموضة الإماراتية، ميثاء الهاشمي، لتصاميم عبايات الدانتيل في مظهرها اليومي بأسلوب ناعم وأنيق؛ حيث اختارت عباية باللون الأزرق النيلي مزينة بقماش الدانتيل المورد في أطراف الأكمام وفي الصدر بأسلوب أنيق وناعم، ونسقت في إطلالة أخرى عباية سوداء للسهرة مزينة بالفصوص اللامعة بأسلوب متناثر على كل التصميم، مع أكمام من الدانتيل المزين باللمعة، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء وحذاء بدرجة الأحمر المائل للبرتقالي لخيار ناعم وأنيق.

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عباية ناعمة من الدانتيل بأسلوب مروة

مروة



اعتمدت البلوغر الإماراتية، مروة، على العباية الخليجية في إطلالاتها اليومية، ومن أحدث خياراتها تألقت بعباية سوداء واسعة مزينة بقماش الشيفون الشفاف في الأطراف مع الدانتيل الأسود في المنتصف، وأكملت مظهرها باكسسوارات ذهبية لأناقة ناعمة.

يضفي الدانتيل لمسة مميزة على السيدة، فيمنحها إطلالة راقية، ولأن العبايات المزينة بالدانتيل اكتسحت خطوط الموضة هذا العام، سواء في الأكمام أو الياقة أو الخصر، بطريقة ناعمة تُبْرِزُ جمال المرأة، فقد جمعنا لكِ فيما سبق عدة تصاميم يمكنك اختيارها لجمال مظهرك.

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