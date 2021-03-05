7 عطور تعزز ثقتك بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 10:34 مساءً - لكل امرأة عطر يمثل شخصيتها، إلاّ أن لكل عطر دور بارز في نقل عبيرك الخاص لمن حولك، والذي بدوره يكشف خفاياك الجمالية. اعرفي شخصيتك واختاري عطرك بما يتناسب معها ودعيه يتحدّث عنك. فالعطور تعزّز ثقة المرأة بنفسها وتزيدها أنوثة.

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1- عطر" دولشي روز من دولتشي أند غابانا" Dolce & Gabbana Dolce Rose

Dolce & Gabbana Dolce Rose

2- عطر " ماي واي من جورجيو أرماني" Giorgio Armani My Way

Giorgio Armani My Way

3- عطر" أي وانت شوو من جيمي شوو" Jimmy Choo I Want Choo

Jimmy Choo I Want Choo

4- عطر" إيدول لانتونس من لانكوم" Lancôme Idôle L'intense

Lancôme Idôle L'intense

5- عطر" غورجيوس من مايكل كورس" Michael Kors Gorgeous!

Michael Kors Gorgeous

6- عطر" ألايف من هيوغو بوس "

Hugo Boss Alive

7- عطر" برفكت مارك جايكوبس من مارك جايكوبس" Marc Jacobs Perfect Marc Jacobs

Marc Jacobs Perfect Marc Jacobs

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