معلومات عن علي غزلان بعد غنائه «راب».. طبيب ومؤلف ومطرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصدر الـ«يوتيوبر» والـ«إنفلونسر» علي غزلان أغنية راب جديدة تتحدث بشكل أساسي عن محاربة التحرش ومنه، وطرحت أغنيته أمس والتي تحمل عنوان «أنا دولة»، وبمجرد طرحها تصدرمحركات البحث، حيث يغني فيها على طريقة الراب، وخلال ساعات تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وفيما يلي أبرز المعلومات عن علي غزلان.

- علي غزلان هو طبيب في الأصل، ينحدر من أسرة بسيطة الحال بحسب روايته في أكثر من فيديو، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

- يبلغ علي غزلان من العمر 29 عاما.

- بعد تخرجه في كلية الطب أسس قناة على موقع يوتيوب وكان جمهوره الأساسي من رواد الموقع.

- أصبح علي غزلان طبيبا و«إنفلونسر» بعدما اختاره موقع «فيس بوك» ضمن أكثر 60 شخصية مؤثرة.

- اقتحم مجال الكتابة أيضا فطرح أول كتبه في معرض الكتاب، وشاركته منة عرفة حينها هذا الحدث.

- ارتبط بمنة عرفة وأثارا حينها الكثير من الجدل بسبب طبيعة علاقتهما التي لم يفصحا عن طبيعتها.

- تحدث الفنانون عن ارتباطهما، وظهرا سويا في مناسبات عامة، وعبرت له عن حبها وهو الآخر، قبل أن يترك الثنائي بعضهما البعض، وألغيا المتابعات عبر «إنستجرام».

- احتفل على غزلان مؤخرا بالفلانتين مع ملكة جمال مصرية سابقة، مثيرا موجة جديدة من الجدل، بعدما ترك منة عرفة، حيث ربط الجمهور بين الثنائي.

- وأمس كان أحدث ظهور له بطرحه أغنية انا دولة والتي عرضته لكثير من الانتقادات.

- الأغنية تناقش قضية التحرش ومواجهته، وشاركته الغناء المطربة مروى ناجي.

- خلال ساعات كانت الأغنية باسمها أنا دولة هي ترند يوتيوب الاول، وترند تويتر الأول، ورغم ذلك تعرض على غزلان لانتقادات.

الجمهور ينتقد علي غزلان وأغنية أنا دولة

وشعر البعض أن الأغنية جيدة لأنها تناقش مشكلة التحرش، وهي على طريقة الراب انتقد كثيرون على غزلان لأنه يحاول دوما أن يكون الترند دون موهبة فنية، فتصدر الترند رقم 1 على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتب أحد المنتقدين، «على غزلان مبسوط إنه ترند بس ميعرفش إنه كله انتقاد، يا ريته كان فضل دكتور مش معروف وخلاص».

فيما دافع آخرون عنه: «هو دكتور علي غزلان عمل حاجة غلط يا جماعة ليه كل الشتيمة والتريقة دي ما هو يتقول خير يا تسكت بجد ناس غريبة ملهاش ملامح وكلهم فوناتهم بالقسط ربنا يصلح الحال ويوفقك يا دكتور».