«آية» رجلها اتكسرت تالت يوم فرحها: جوزي كان بيشيلني على ظهره 5 أدوار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مثل أي فتاة، انتظرت لحظات حفل زفافها الذي طال انتظاره، خاصة بعد قصة حب جمعتها بزوجها استمرت لسنوات، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ تعرضت آية حامد صبحي لموقف صعب قلب حياتها رأسا على عقب بعد 3 أيام فقط من ليلة العمر.

تحولت رحلة شهر العسل إلى الانتقال بين الأطباء في المستشفيات بعد التزحلق خارج حمام السباحة ثالث يوم حفل الزفاف: «اتجوزنا آخر شهر 12 وسافرنا شرم الشيخ نقضي شهر العسل، نزلنا حمام السباحة وأنا طالعة اتزحلقت وقعت على رجلي الشمال»، حسب حديث آية لـ «هُن».

آية: حصل كسر في رجلي وكنت لازم أعمل عملية

مشاعر متضاربة شعرت بها «آية»، وخاصة عند حدوثه خلال فترة شهر العسل التي تنتظرها أي فتاة، ولكن حاولت بصحبة زوجها الذى لم يفارقها لحظة، التماسك: «كنت لازم أعمل عملية ولكن كانت الأفضل أعملها في مصر، أكبر معاناة الانتقال من شرم الشيخ للقاهرة، جوزي كان بيشيلنى على ظهره الفترة دي».

شخّص الأطباء في القاهرة حالتها بكسر في قصبة القدم الشمال وفك المفصل وكسر في العظام: «كنت لازم أفضل رافعة رجلي لمدة 3 أسابيع قبل العملية، وبعدها ركبت 8 مسامير وفضلت 4 ساعات في أوضة العمليات».

آية: جوزي كان بيطلع بيا 5 أدوار شيل على ظهره

استمرت المعاناة بعد العملية وضرورة نقل مكان السكن، وكان الزوج أكبر داعم لها: «أنا ساكنة في عمارة مفيهاش أسانسير، جوزي كان بيشلني على ظهره ويطلع بيا 5 أدوار، فضلنا كده أسبوع لحد ما اتنقلنا بيت الأهل».

لم يقتصر دعم زوجها في المنزل فقط بل في مكان العمل: «كنا بنشتغل في نفس المكان، وكان بيساعدني في الانتقال من البيت للشغل، كل يوم بحمد ربنا انه رزقني بيه لأنه ونعم السند».