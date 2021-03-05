«فتاة التورتة» تمر بحالة نفسية سيئة: صحابي قاطعوني ومش عارفة أنزل الشارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة نفسية سيئة تعيشها الفتاة سارة البدوي، الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة التورتة»، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر، على واقعة ظهورها ببرنامج «ابني حياتك» المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، والتي ظهرت خلاله، وهي تتناول تورتة على الهواء، مستخدمة يديها وفمها بشكل مباشر دون استخدام «شوكة» أو أي وسيلة للتناول.

سخرية من الفتاة والمذيع

وسرعان ما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، إذ لاقى سخرية كبيرة من بعض رواد السوشيال ميديا، من موقف الفتاة والمذيع، الذي اشتهر بجملته «إيه شغل الفولح ده؟».

الفتاة تعيش حالة نفسية سيئة

«بعد ما كان مش فارقلي كلام وتريقة الناس وكنت مبسوطة إني عرفت أضحكهم، مبقيتش عارفة أمشي في الشارع من نظرات الناس ليا، وتريقتهم عليا، وتليفوني مبقاش يبطل رن من كتر الناس اللي بتحاول تضايقني سواء معاكسات أو سخرية، وكذلك أكونتات السوشيال ميديا بتاعتي، لحد ما اضطريت أغير رقمي».. حسب سارة البدوي، خلال حديثها لـ«هن».

واستطردت الفتاة، قائلة: «بعدت عن صحابي بسبب إنهم بقوا متضايقين من الفيديو، وإني ظهرت بتلقائيتي فيه، وقالولي إزاي تكوني صاحبتنا والناس بتقول عليكي فلاحة، ومش عارفة حقيقي الناس ليه بتضايق من تلقائية الشخص، يعني بدل ما أكون سبب في ضحك الناس، بقوا يتريقوا عليا وبعدت عن صحابي، ونفسيتي بقت وحشة مش عارفة أتعامل مع حد زي الأول».

فتاة التورتة: المذيع نفسيته وحشة

وخلال تصريحات سابقة لـ«هن»، كشفت الفتاة عن تفاصيل الحالة النفسية التي يواجهها صديقها مقدم الحلقة هو الآخر، حيث كشفت عن أنه يعاني من حالة نفسية سيئة إثر تعرضه لحملات كبيرة من السخرية والتنمر، قائلة: «إسلام زميلي متضايق جدًا من تريقة الناس عليه، وقالي بصي الناس عملت فيا إيه؟».