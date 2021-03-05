قبل انتهاء الحملة بساعات.. استشاري يوضح أضرار إهمال تطعيم شلل الأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

تنتهي مساء اليوم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

وعلى الرغم من حالة الاهتمام الواسعة من قِبل الأمهات، للحصول على التطعيم لأطفالهن، إلا أنه قد يهمل بعض الأهالي الأمر تمامًا.

ما يحدث عند إهمال تطعيم شلل الأطفال

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، على ضرورة تلقي تطعيم شلل الأطفال، قائلًا: «التطعيم ده ضوروي جدًا لحمايتهم من الإصابة بسلالات شلل الأطفال اللي ظهرت في بعض الدول الأفريقية المجاورة».

وتابع «الحداد» خلال حديثه لـ «هُن»: «التطعيم مجرد إجراء احترازي، لكنه ضروري جدا عشان يقضي على الشلل، حتى لو كانت الحالات دي لسة مظهرتش في مصر، لكنه ضروي للوقاية».

عدم وجود آثار جانبية

واستطرد: «مفيش له آثار جانبية ولا بيتعارض إلا لمرضى المناعة».

وعن خطورة إهمال تلقي تطعيم شلل الأطفال، أكد «الحداد»، إنه لا يوجد مخاطر كبيرة بسبب عدم انتشار سلالات شلل الأطفال في مصر، لكنه لا يمنع أهميته.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن الانتهاء من تطعيم 15 مليون و627 ألفًا و212 طفلًا ضمن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال، من ضمنهم 15 ألفًا و704 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وأشارت الوزارة، إلا إن التطعيم استمر على مدار عدة أيام، على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة على مشاركة أكثر من 90 ألف من الفرق الطبية في الحملة، حيث تم تقسيمهم إلى فريقين، أحدهما ثابت في الوحدات الصحية، والثاني متحرك في النوادي الرياضية والصحية وبجوار المساجد والكنائس والمواصلات العامة والمترو والأتوبيسات وغيرها من الأماكن للوصول إلى الأطفال المستهدفين.