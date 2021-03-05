8 استخدامات لا تتوقعها لقشور الفواكه والخضروات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تناول الفواكه والخضروات الطازجة من الأمور الصحية المهمة لجسم الإنسان، واعتدنا على انتزاع قشرتها، لكن هل تعلم أنه يمكن الاستفادة منها بطرق أخرى؟

لذا نكشف لكم أهم الاستخدامات الأخرى لقشور الخضروات والفاكهة، وفقا لموقعي "diyncrafts" و"forgerecycling".

- قشور الخيار

لا يحب النمل قشر الخيار، لذلك إذا كان يغزو منزلك، فقط ضعي شرائح كبيرة من القشر على الأماكن التي يتواجد فيها النمل.

- قشرة البطاطس

تحتوي البطاطس على إنزيمات وفيتامين سي، وكلاهما مفيد للبشرة حول عينيك، حيث من المعروف أن إنزيم الكاتيكوليز الموجود في البطاطس يعمل على تفتيح لون البشرة والتخلص من العيون المنتفخة، لذا ضعي عدة قطع من قشر البطاطس في الثلاجة لمدة 10 دقائق، ثم ضعي قشور البطاطس برفق فوق عينيك وحولهما واتركيه لمدة20 دقيقة.

- قشر الليمون

يمكنك استخدام قشر الليمون في تنظيف المنزل، من خلال بشره وإضافته إلى وعاء به كمية من الماء والخل، ثم اتركيه لبضع دقائق، واغسليه بالماء الدافيء، إذ يساهم في إزالة البقعة الصعبة.

- قشور الحمضيات

يمكن تجفيف أي قشور حمضيات أو رمان أو تفاح وغيرها، ثم احتفظ بها في برطمان محكم الإغلاق، أو كيس شبكي، وبالتالي استخدامها كفواحة للحصول على رائحة منعشة في منزلك.

- الخوخ

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من فيتامين أ والبوتاسيوم، فقط ضعي القليل من السكر الأبيض مع قشرة الخوخ، ثم استخدام هذا كمقشر لطيف لوجهك، سوف يساعد ذلك في الحفاظ على بشرتك رطبة خالية من التجاعيد.

- الموز

إذا كنت ترغب في تنظيف أحذيتك وجعلها لامعة، يمكنك استخدام قشور الموز، عن طريق فرك الحذاء بها، ستلاحظين أنه يعود جديد.

بالإضافة يمكن استخدامها أيضًا لإضافة اللمعان إلى أوراق النباتات المنزلية، مثل نباتات المطاط أو أي نبات ذو أوراق متينة، ما عليك سوى تلميعها بقشرة الموز للحصول على لمعان صحي ورائحة لطيفة للغرفة أيضًا.

- الرمان

إذا كنت تعاني من الإسهال، يمكنك غلي قشر الرمان في الماء وإضافة عود قرفة، واتركيه حتى يبرد، ثم تناول هذا الخليط حيث يساعد في علاج الإسهال.

- البابايا

يمكن أن تساعد جلود فاكهة البابايا على تهدئة الجزء السفلي من قدميك، لأنها تحتوي على مستويات عالية جدًا من فيتامين أ، ما قد يساهم على إزالة خلايا الجلد الميتة، وجعل قدميك تشعر بالانتعاش، بالإضافة إلى تنعيم القدم، ما عليك سوى فرك القدم بهذا الجلد واللب الموجود.