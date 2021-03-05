صورة نادرة لـ دينا داش وزوجها في مرحلة المراهقة داخل المدرسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الإنفلونسر دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، محركات البحث، مساء أمس، الخميس، عقب احتفالها بزفافها الذي أُقيم في أحد الفنادق الكُبرى، حيث خطفت العروس الأنظار بزفافها، بسبب إطلالتها المميزة، فضلًا عن تداول بعض اللقطات المصورة التي ظهرت فيها وهي تقود صديقاتها للرقص بطريقة مختلفة، وعلى الفور، انتشرت صور الثنائي بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة نادرة لـ دينا داش وزوجها في مراهقتهما

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للعروس، وزوجها، وهما في مرحلة المراهقة، حيث أظهرتعما الصورة خلال مرحلة الدراسة داخل المدرسة، بملامح مختلفة عن ملامحهما الآن.

وبدأ حفل الزفاف الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعرض الصور التذكارية للثنائي، قبل أن تتعالى نغمات الأغنيات، حيث شاركت العروس صديقاتها والعريس بالعديد من الرقص الاستعراضي، والرقص الشعبي.