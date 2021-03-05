أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إعلان مغادرتهما مصر نهائيا «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، صورًا جديدة عبر صفحتهما الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأظهرت الصور اعتماد الثنائي على ملابس كاجوال، بصحبة ابنتهما «ايلين»، في لقطات عائلية، مُعلقًا: «عائلتي»، ويعد هذا الظهور الأول للثنائي، عقب إعلانهما أمس مغادرتهما للبلاد نهائيًا، وتوجههما للإمارات.

سفر أحمد حسن وزينب

وكان «اليوتيوبر» الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، فاجئوا متابعيهما على قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بمقطع فيديو أعلنا خلاله قرارهما بمغادرة مصر نهائيًا،.

وظهر الثنائي في بداية المقطع الذي نُشر بعنوان: «ودعنا عيلتنا بالدموع قبل مغادرة مصر نهائي.. مؤثر» داخل منزل أسرة «زينب» حيث قاما بتوديعهم بالعناق والبكاء، قبل أن يذهبا لأسرة «أحمد» لتوديع أسرته واصطحاب شقيقه وزوجته معهما.

الأزمة الشهيرة

وفي شهر سبتمبر الماضي، نشر الزوجين مقطع فيديو، تسبب في معاقبتهما وحبسهما، حيث ظهرت زينب في مقطع بعنون بـ«مقلب في بنتنا»، مع طفلتها وهي نائمة في البداية، ووالدتها بجانبها التي لونت وجهها باللون الداكن، ما غيَّر من ملامحها، وتسبب في إفزاع الطفلة بمجرد رؤيتها، لتدخل في نوبة من البكاء والصريخ .

وعلى الفور أثار المقطع موجة غضب شديدة، حتى تم القبض عليهما، بعدما تدخل أيضًا المجلس القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الطفل، بسبب ترهيب لصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وواجه اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب عددا من الاتهامات، من بينها «الإتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفلة بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر والتربح»، إلا أن الأمر انتهى بالإفراج عنهما والتعهد بحماية الطفلة.