إصابة أسرع وانتشار أكبر.. تحذيرات من تطورات خطيرة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أطلقت دراسات عديدة جديدة، تحذيرات من ظهور "تطورات خطيرة" لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كورونا، والتي ستجعله أكثر انتشارا مما كان يعتقد سابقا، بحسبب ما ذكرموقع timesofindia.

وحددت أربع دراسات حديثة أن فيروسات كورونا وثيقة الصلة بالسلالة الوبائية في الخفافيش والبانجولين في جنوب شرق آسيا واليابان، وهي علامة على أن الفيروس ينتشر على نطاق أوسع مما كان معروفًا في السابق وأن هناك فرصة كبيرة لتطوره.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن دراسة أخرى وجدت أن التغيير في أحد الأحماض الأمينية - وهو مركب عضوي لتكوين البروتينات - على البروتين الشائك للفيروس.

ويسمح هذا التغير بسهولة إصابة الخلايا البشرية بصورة أسرع، ما يؤدي إلى تفشي "كوفيد 19" بصورة أكبر مما هو معتاد وأكثر خطورة مما ظهر في سلالتي جنوب أفريقيا وبريطانيا.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأبحاث الأخيرة دليل على أن الفيروس المسمى SARS-CoV-2، نشأ على الأرجح في الخفافيش ثم تطور بشكل طبيعي ليصيب البشر، ربما من خلال حيوان وسيط.

كما توضح الدراسات سبب قيام فريق من الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية، الذين أنهوا دراستهم الميدانية في مدينة ووهان بالصين الشهر الماضي، بالبحث في أماكن أبعد، بحثًا عن البيانات والأدلة في البلدان الأخرى.

وصل فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، المكون من خبراء من أستراليا والدنمارك وألمانيا واليابان وهولندا وقطر وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفيتنام ، إلى ووهان الصينية في 14 يناير للعمل مع العلماء الصينيين على تتبع منشأ فيروس كورونا الجديد. .

في أوائل فبراير، أنهى الفريق الدولي بحثه الذي استمر لمدة شهر وقدم نتائجهم الأولية في مؤتمر صحفي في الصين، مستبعدًا الفرضية القائلة بأن الفيروس هرب من المختبر، ودعا إلى اتباع نهج علمية.