عادة يفعلها الكثيرون.. ما السر وراء قضم أظافرك والطرق السهلة للتوقف عن ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

العديد من الأشخاص يعضون أظافرهم، قد تعتقد أن عادة قضم الأظافر غير ضارة ولكنها ليست كذلك، ستندهش من معرفة أن هذه العادة لها أيضًا اسم بلع الفطريات.

كثير من الأشخاص يعتادون على هذا الأمر في الطفولة ويتخلصون منها مع تقدم العمر، ولكن هناك أوقات يصبح فيها قضم الأظافر عادة تدوم مدى الحياة وهذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى الاهتمام بها.

إليكم سبب قضم بعض الناس لأظافرهم وأفضل طريقة للتخلص من هذه العادة، وفقا لـ" timesofindia".

لماذا يعض الناس أظافرهم؟

لا يوجد سبب محدد وراء قضم الأشخاص للأظافر، ولكن بعض الأسباب المحتملة يمكن أن تشمل:

- إذا شعرت بالإحباط أو الملل أو نفاد الصبر، فإن قضم الأظافر يمكن أن يصبح طريقة سهلة لإبقاء نفسك مشغولاً.

- عندما تفعل شيئًا بأقصى تركيز، فقد لا تدرك وتعض أظافرك في ذلك الوقت.

- قضم الأظافر يمكن أن يخفف مؤقتًا من العصبية والقلق.

- في بعض الحالات، يمكن أن تكون هذه العادة من أعراض حالة الصحة العقلية مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب الاكتئاب والوسواس القهري واضطراب قلق الانفصال من بين أمور أخرى.

لماذا تحتاج إلى التوقف عن هذه العادة؟

غالبًا ما يؤدي قضم أظافرك إلى إتلاف الجلد والأنسجة المحيطة به، على الرغم من عدم وجود ضرر طويل المدى، فقد تشعر ببعض الألم حول الأظافر.

تبدأ أظافرك في الظهور بشكل غير طبيعي وتصبح أكثر عرضة للعدوى الفطرية بسبب انتقال البكتيريا من أصابعك إلى فمك.

يمكن أن يؤدي ابتلاع الأظافر إلى زيادة خطر الإصابة بالتهابات المعدة والأمعاء.

طرق سهلة للتوقف عن قضم الأظافر

عليك أن تتذكر أن التخلي عن أي عادة يستغرق وقتًا، إذا كنت تحاول الإقلاع عن الأظافر ولا يمكنك فعل ذلك، عليك أن تتحلى بالصبر مع نفسك، إليك ما يمكنك تجربته.

تقليم الأظافر كثيرًا

عندما تستثمر الوقت في العناية بأظافرك، فلن تميل إلى عضها، يمكنك أيضًا الحصول على عمليات تجميل منتظمة للأظافر حيث أنك لن ترغب في عض أظافرك عندما تنفق الأموال على أظافرك.

ضعي طلاء الأظافر

معظم طلاءات الأظافر مر في الذوق، عندما تقومين بتغطية أظافرك بطلاء الأظافر، فبمجرد وضع أظافرك في الفم، ستشعري بعدم الارتياح ولن تفعلي ذلك.

ارتدِ القفازات

رغم أن هذا حل مؤقت فقط، يمكنك ارتداء قفازات قطنية حتى لا تقضم أظافرك.

حلل ما الذي يجعلك تفعل ذلك

إن تحليل ما يجعلك تقضم أظافرك يمكن أن يسهل عليك التخلص من هذه العادة.

استبدل العادة

يمكنك استبدال هذه العادة بأخرى مثل مضغ العلكة، يمكنك أيضًا أن تشغل نفسك بكرة ضغط.

كن صبورا

أخيرًا وليس آخرًا، لا تتوقع أنك ستغير العادة في يوم أو يومين، تمامًا مثلما يستغرق تكوين عادات جيدة وقتًا، فإن التخلي عن العادات السيئة يتطلب أيضًا وقتًا.