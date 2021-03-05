7 إطلالات مناسبة للانتقال من الشتاء إلى الربيع!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 05:35 مساءً - يحمل كل موسم من مواسم السنة صيحات متنوّعة، بعضها يأتي تتمّة للموسم السابق، فيما تُسجّل صيحات أخرى حضورها الأول والفريد. ولم يكن موسم خريف وشتاء 2020-2021 بالاستثناء، فقد حفَلَ بصيحات لافتة عنونت إطلالاتنا بفخامتها وأناقتها.

ومع اقتراب حلول الربيع، الذي يفصلنا عنه ما يُقارب الشهر، رأينا الصيحات الخاصة بهذا الفصل تسيطر على أخبار الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي، وكأنها تدفعنا إلى اختيار إطلالاتنا المقبلة منذ الآن!

في ما يأتي، 7 إطلالات اخترناها لك من مجموعات ما قبل ربيع 2021 أو ما يُسمى أيضاً بمجموعات ريزورت 2021، ونسّقناها مع إكسسوارات ربيعية منعشة تعدك بأجمل الإطلالات في الموسم المقبل.



Soft Pastel

Pastel



تعتبر لوحة الألوان الباستيلية من أكثر الدرجات التي تناسب الربيع، فهي منعشة وهادئة، تنعكس صفاء على إطلالاتك. وقد رأينا ألوان الباستيل بمختلف درجاتها في عروض ما قبل ربيع 2021، وتراوحت بين درجات الأزرق والزهري والأصفر والأخضر الزاهي كالذي اخترناه لك.

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Bold&Chic

Bold and chic



لا يتسّلل اللون الأسود إلى إطلالة السيّدة إلا وترك وراءه تأثيراً كلاسيكياً لافتاً. وعلى الرغم من كونه لون داكن، لا يغيب الأسود عن أي موسم من المواسم حتى في الربيع والصيف. وإذا كنت تبحثين عن لمسة جريئة في خياراتك، ننصحك باختيار إكسسوارات بطبعات بريّة تزيد من تميّز حضورك.

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Go Monochrome!

Monchrome



لا شيء يضاهي أناقة الأبيض والأسود عندما يلتقيان في إطلالة واحدة. وما يزيد من تميّز هذا الثنائي الجذاب، هو سهولة اختيار الإكسسوارات المناسبة له. فإما أن تحافظي على النمط الكلاسيكي الهادئ وتختاري إكسسوارات باللون الأسود أو الأبيض، أن أن تتفرّدي بذوقك وتدخلي بعض الإشراقة إلى طلّته مع إكسسوارات باللون الأحمر أو الذهبي أو الفوشيا...

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Floral Patterns

Floral



على الرغم من أن طبعات الأزهار ما عادت حكراً على فصل محدّد، حيث رأيناها تزيّن ملابس الشتاء بكل جرأة، وكأنها تتحدى طقسه البارد بانتعاشها، فهي الرفيق الأمثل لإطلالاتك الربيعية. وفي المجموعات التي خصّها المصمّمون لفترة ما قبل الربيع، تسلّلت الأزهار إلى الأقمشة لتنبئك بموسم مفعمة بالحيوية والجمال.

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Denim On Denim

denim



يعتبر قماش الدنيم من أساسيات الإطلالة الكاجوال والمريحة التي تحتاج إليها كل سيدة. ولهذا الموسم، رأينا طريقة تنسيق الدنيم على إطلالة كاملة، سواء من خلال اختيار جمبسوت أو تنسيق سروال أو تنورة مع قميص، جميعها من الدنيم. ومع هذه الإطلالة، يمكنك أن تختاري الإكسسوارات التي تعجبك، وتبقى تلك المصنوعة من الجلد بلون الهافان الأكثر انسجاماً مع هذا القماش.

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Neutral Brown

Neutral Brown



يندرج اللون البني في لوحة الألوان الترابية الدافئة، ولكنه استطاع أن يتسلّل إلى مجموعات الربيع بدرجته الفاتحة، الهافان، ليُحدث خرقاً واضحاً في درجات هذا الفصل المنعشة. تمّ تنسيق لون الهافان مع ألوان منعشة كالأبيض والأزرق والعاجي.. لخلق تناقض جذاب في إطلالاتك المقبلة.

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Nautical Style

Nautical Style



اللونان الأبيض والأزرق بمختلف درجاته، الأقمشة الناعمة والخفيفة، التقليمات الرفيعة.. كلّها عناصر تدلّ على أجواء الانتعاش التي نستعد لها في استقبال فصل الربيع. وفي المجموعات التي رصدناها لك، لفتتنا التصاميم العصرية والشبابية التي تزيّنت بدرجات الأزرق الداكن مع الأبيض وتميّزت بقصّاتها المريحة.

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