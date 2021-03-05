حقائب جلدية تناسب المرأة العاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 05:35 مساءً - الحقائب الجلدية أغلى بشكل ملحوظ عن نظيراتها من الخامات الأخرى، ولكننا ننظر لها على اعتبار أنها موضة قديمة أو شيء كلاسيكي لا نراه مواكباً لموضة هذه الأيام من النيون والحقائب الصغيرة، ولكن عندما يتعلق الأمر بحقيبة العمل، عليك أن تختاري حقيبة جلدية، وإليك الأسباب:

الحقائب الجلدية لا تحتاج للغسل، وطريقة العناية بها تكون بسيطة ولا تهلك الوقت.

يجب أن تحتوي حقيبتك على قسم مخصص للحاسوب



الحقائب الجلدية لا تنتهي موضتها ولا تحتاجين إلى تغييرها في كل موسم.

الحقيبة الجلدية تتحمل لوقت طويل جداً ويمكنك أن تستعمليها لسنوات وسنوات دون الحاجة إلى تغييرها.

إن أحسنت اختيار الألوان، فالحقيبة الجلدية يمكنها أن تناسب أغلب أنواع ثيابك، ولن تحتاجي لنقل أدواتك كل يوم بين الحقائب.

الجلود مادة قوية كما تمتص الصدمة أكثر بسبب سماكتها، فتحافظ على أدواتك.

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موضة الحقائب في 2021:

الحقائب



بينما نحن في العام الثاني من موضة الحقائب الصغيرة، مثل حقائب البوكيت والحقائب نصف الدائرية، الخروج عن هذه التشكيلة الجذابة، يعد أمراً صعباً، أما استعمال هذه الحقائب في حمل أدواتك إلى العمل، فهو من المستحيلات، لذا يبدو أن عليك البحث عن حقيبة مخصصة لأدوات العمل، من الخامة الوحيدة التي لا تنتهي موضتها.

كيف تختارين حقيبة تناسب العمل؟

الأناقة والذوق والموضة والألوان هي عادة قائمة الأشياء التي نحكم بها على ثيابنا، ولكن كان هذا قبل أن نتسوق لملابس وأدوت العمل، حيث عليك أن تضيفي بعض الأشياء في بداية هذه القائمة؛ لكي تكون حقيبة العمل مناسبة لطبيعة يومك وعدد أدواتك وترتيب استعمالك لها.

في البداية عليك تحديد بعض الأشياء:

هل تحملين حاسوبك إلى العمل؟

هل تأخذين غداءك أو مشروبك أو زجاجة المياه؟

هل تقودين سيارة؟

هل تحملين أدوات حساسة للخدش أو غالية القيمة عادة في حقيبتك؟

بعد أن حددت هذه الأشياء سيصبح من السهل عليك أن تختاري حقيبة عمل، بحجم مناسب لعدد أدواتك؛ لكي لا تضطري في النهاية لحمل أكثر من حقيبة واحدة، وتصبح يداك مكبلتين بالأكواب والأدوات التي تتدلى من بين أصابعك، ومعها تفقدين الأغراض الهامة أو تسقط أجهزتك من بين يديك.

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أشياء عليك البحث عنها في حقيبة العمل:

تجنبي حمل العديد من الأشياء في يدك

فاصل مخصص للحاسوب، يمنعه من التجول مع المفاتيح والطعام داخل الحقيبة.

حجرات داخلية متعددة أو جيوب، بدون سوستة، لتضعي فيها مفاتيح السيارة والسماعات والهاتف كل شيء في جراب مستقل مما يسهل عليك سحب ما تحتاجين إليه دون الحاجة للنظر داخل الحقيبة أو التوقف عن السير.

أن تكون الحقيبة بالكامل محكمة الإغلاق؛ لكي لا تسقط أغراضك منها مع الحركة.

أن تكون للحقيبة أكثر من طريقة حمل مختلفة، وألا تكون يدها مؤلمة أو معدنية مثلاً.

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