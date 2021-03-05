ملابس كلاسيكية للرجل موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 05:35 مساءً - لاقت الملابس الكلاسيكية رواجاً كبيراً بين الرجال في الآونة الأخيرة، فلم يعد اعتمادها مقتصراً على أوقات العمل فحسب، بل بدأت كثير من الماركات العالمية في طرح تصميمات تناسب أوقات اليوم المختلفة، والمناسبات والخروجات النهارية والمسائية على حد سواء.

وإذا كنت تُفضل الملابس الكلاسيكية عن الملابس الكاجوال، وترغب في اعتماد تصميمات مميزة لقطع من الملابس الكلاسيكية خلال صيف 2021، تقدم لك "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، تصميمات مختلفة لملابس كلاسيكية للرجل موضة صيف 2021، لتختار من بينها التصميم الأنسب لك:



بليزر أبيض من Dior

Dior



لإطلالة رسمية أنيقة تناسب الخروجات النهارية أو المسائية، قدمت ماركة Dior هذا التصميم الأنيق لبليزر باللون الأبيض، مُصمماً من ياقة عريضة وجيوب كبيرة ذات غطاء.

ويُمكن تنسيق هذا البليزر الأنيق مع بنطلون أبيض مُصمم من قماش الجبردين أو القطن، مع قميص أو تيشرت أوف وايت ذي رقبة عالية.

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بدلة من Balmain

Balmain



لإطلالة أكثر أناقة بالملابس الرسمية، قدمت ماركة Balmain هذا التصميم الأنيق، لبدلة بتصميم شباب وعصري، مُصممة من بليزر قصير ذي أزرار أمامية باللون الفضي، ياقة عريضة، مع بنطلون بتصميم الشارلستون.

ويُمكن تنسيق هذه البدلة مع قميص باللون الأبيض، أو توب ذي رقبة عالية، كما جاء تنسيقها في الصورة.



قميص أسود من Boss

Boss



يُعد القميص الأسود من قطع الملابس الأساسية داخل خزانة أغلب الرجال، إذ يتم تنسيقه مع إطلالات مختلفة، سواء إطلالات رسمية أو أخرى تناسب المناسبات أو السهرات، إضافة إلى إمكانية تنسيقه مع إطلالة كاجوال باعتماده مع بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن.

ولتنسيق إطلالة رسمية أنيقة بالقميص الأسود، قدمت ماركة Boss هذا القميص الأنيق، المُصمم من القطن الأسود مع شريط رفيع من الساتان اللامع تمت حياكته أسفل أزرار القميص مباشرة.

ويُمكن اعتماد هذا القميص الأنيق مع بنطلون أسود من القماش، أو بنطلون أبيض، كما يمكن اعتماد بليزر أسود أو أبيض مع هذه الإطلالة، أو الاكتفاء باعتمادها بدون بليزر لمظهر أكثر بساطة وعصرية.



بليزر أسود من Valentino

Valentino



لا يُمكن الاستغناء عن البليزر الأسود في الإطلالات الرسمية، إذ يمنح الإطلالة مظهراً أكثر أناقة وفخامة، وهو ما يجعل الكثير من الماركات العالمية تحرص على تقديم العديد من التصاميم للبليزرات السوداء، لتناسب مختلف الأذواق.

ولإطلالة أكثر رسمية وأناقة بالبليزر الأسود، يُمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من ماركة Valentino، لبليزر أسود مُصمم من ياقة عريضة، وجيوب أمامية ذات أغطية، مع اثنين من أزرار الإغلاق.

وصُمم البليزر من بطانة من الساتان الأسود، مع فتحة صغيرة فوق أحد الجيوب مُصممة من نفس قماش البطانة.

ويُمكنك تنسيق هذا البليزر مع بنطلون أسود وقميص أبيض أو أسود، كما يُمكن تنسيقه مع بنطلون جبردين أبيض، وقميص بنفس اللون، لإطلالة أكثر بساطة.

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