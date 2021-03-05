كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 05:35 مساءً - تُعد مجوهرات الذهب من أفضل الأشياء التي تستثمر فيها المرأة أموالها؛ فمنذ القِدم كانت الأم تحرص على إهداء ابنتها، قبل زفافها، بعض قطع مجوهرات الذهب الخاصة بها؛ لتحتفظ بها، ثم تورثها لابنتها، أو تقوم ببيعها في حالة الحاجة إلى المال.

مجوهرات الذهب الأفضل للاستثمار



ومن المتعارف عليه أن مجوهرات الذهب لا تقل قيمتها مهما مر الزمان، بل تزداد قيمتها وتتضاعف، وهو ما يجعل الاستثمار بها شيئاً مُفضلاً لدى الكثير من النساء.

تابعي المزيد: أجمل موديلات مجوهرات فاخرة من مجموعات المجوهرات الراقية 2021

وبمناسبة يوم المرأة العالمي، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» عدة معلومات ونصائح، حول مجوهرات الذهب الأفضل لتستثمر فيها المرأة:

1- تبيع بعض الشركات، للأشخاص المهتمين بشراء مجوهرات الذهب بوصفه استثماراً -مجوهرات من الذهب والبلاتين عيار 24 قيراطاً- حيث تُعرّف «المجوهرات الاستثمارية» على أنها مخزن للقيمة، ويمكن أن تزداد قيمتها بمرور الوقت، كما أن الذهب عيار 24 قيراط هو في الأساس ذهب نقي للغاية، ولا تقل قيمته على الإطلاق.

2- من الجيد ألا تشتمل مجوهرات الذهب التي يتم الاستثمار فيها على الألماس أو الأحجار الكريمة الأخرى؛ لأن عملية تقييم هذه القطعة تكون أكثر تعقيداً، كما أن بعض الأحجار الكريمة أو الألماس، تقل قيمتها عند تقطيعها أو وضعها ضمن مجوهرات الذهب؛ حيث تكون القيمة الحقيقية في مجوهرات الذهب متضمنة في المعدن الذي تحتوي عليه، وهو معدن الذهب، وليس في الأحجار المُرصع بها.

نصائح عن مجوهرات الذهب الأفضل للاستثمار فيها



3- الذهب الخالص «عيار 24» ناعم للغاية ويتلف بسهولة؛ لذلك إذا كنتِ تشترين مجوهرات ذهبية تنوين ارتداءها كل يوم، فاختاري قطع «LOW-KARAT»، وهي تتراوح بين 10 و12 و14 قيراطاً؛ فالقطع منخفضة القيراط تكون مصنوعة من الذهب والمعادن الأخرى التي تجعلها أقوى وأكثر تحملاً للصدمات والحركة المستمرة، مثل الخواتم والأساور المعرضة للاحتكاك بالأسطح الصلبة.

أما بالنسبة للعقود والأقراط الآمنة من الصدمات والاحتكاك؛ فإن شراءها 14 أو 18 قيراطاً يكون مناسباً، أما المجوهرات الـ«HIGH-KARAT» التي تتراوح بين 18 و24 قيراطاً، فمن الأفضل أن تحتفظي بها لارتدائها في المناسبات الخاصة والحفلات.

تابعي المزيد: أجمل المجوهرات من حفل غولدن غلوب 2021 الافتراضي

4- إذا كنتِ ترغبين في الاستثمار من خلال مجوهرات الذهب، فينصح بعض المتخصصين بشراء السبائك الذهبية بدلاً من قطع المجوهرات الذهبية؛ لأن السبائك الذهبية هي ثاني أكثر أنواع المجوهرات الذهبية قيمةً بعد الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً؛ فهي لا تشوه أو تتشقق أو يتغير لونها مع مرور الوقت؛ إذ تعتبر منتجات تعيش «مدى الحياة»، لأنها لا تبلى، وفي بعض البلدان، تنظم الحكومة تداول المجوهرات المليئة بالذهب أو السبائك الذهبية؛ ما يعني أن استثمارك محمي جيداً.

السبائك هي أفضل أنواع الذهب التي يمكن للمرأة أن تستثمر فيها



من ناحية أخرى، يتم تصنيع بعض مجوهرات الذهب من معادن أساسية غير ذهبية يتم غمسها بعد ذلك في الذهب المصهور لإنشاء طبقة ذهبية على السطح، وعادة ما يكون الطلاء رقيقاً جداً ويتلاشى بسهولة؛ لذلك في حال الرغبة في شراء مجوهرات ذهبية «للاستثمار» وليس للزينة، يجب الحرص على شراء مجوهرات «HIGH-KARAT»، أو سبائك ذهبية عيار 24 قيراطاً، لضمان زيادة قيمتها بمرور الوقت.

تابعي المزيد: موديلات سلاسل ذهب جنزير موضة 2021