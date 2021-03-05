زيت المكاديميا الحل الثوري الأسرع للشعر الجاف والتالف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 05:35 مساءً - يعد زيت المكاديميا من أكثر الزيوت الطبيعية شيوعاً في منتجات الشعر، نظراً الى قدرته الكبيرة على تحويل الشعر الجاف والتالف الى شعر صحي، ناعم ولامع. فهذا الزيت المنتج من مكسرات شجرة المكاديميا يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية والمغنيسيوم والفيتامين E، التي تمتلك فاعلية كبيرة في مجال العناية بالشعر. فما هي أبرز فوائد زيت المكاديميا للشعر، وكيف يمكن استخدامه للاستفادة القصوى من خصائصه؟ الإجابة في هذا المقال.



أبرز فوائد زيت المكاديميا للشعر

فوائد زيت المكاديميا للشعر



زيت المكاديميا مصنوع من جوز شجرة المكاديميا، ونظراً الى غناه بالأحماض الدهنية وحمض الأوليك والفيتامينات ومضادات الأكسدة... فهو يوفر الرطوبة للشعر وفروة الرأس، ليحول الشعر الأشد جفافاً وهشاشة وتكسراً الى شعر صحي وناعم كالحرير. فما هي أبرز فوائد زيت المكاديميا للشعر؟





- ينظم إنتاج الزيت في الشعر وفروة الرأس

زيت المكاديميا لتنظيم إنتاج الزيت في الشعر وفروة الرأس



زيت المكاديميا غني بحمض الأوليك، الذي يساعد في تنظيم إنتاج الزيوت في الشعر وفروة الرأس، خصوصاً أن الإفراط في إنتاج الزيت يجعل الشعر وفروة الرأس بيئة خصبة للبكتيريا والفطريات، التي تؤدي الى قشرة الرأس، والى منح الشعر مظهراً دهنياً مزعجاً جداً.





- يرطب فروة الرأس

ترطيب فروة الرأس



من خلال تنظيم إنتاج الزيت في فروة الرأس، يساعد زيت المكاديميا في الحفاظ على رطوبة فروة الرأس والشعر. إضافة الى أن زيت اللينوليك الذي يحتوي عليه، يساعد في استعادة وظيفة حاحز الجلد، ويقلل من فقدان الماء من الشعر وفروة الرأس.



- يجدد فروة الرأس

تجديد فروة الرأس



يعمل حمض الأوليك الموجود في زيت المكاديميا على تجديد فروة الرأس، ومدها بالمغذيات الضرورية، وتعزيز الدورة الدموية فيها، مما يعزز من صحة الشعر من جذوره وحتى أطرافه، إضافة الى أنه يعمل على تنعيم الشعر ومنحه الحيوية واللمعان.



- يعالج الشعر الجاف والمتطاير



تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في زيت المكاديميا على ترطيب خصلات الشعر وتنعيمها، لذلك هو خيار رائع للشعر الجاف والمتطاير والمجعد، إضافة الى أنه خيار رائع لمشكلة تشابك الشعر، نظراً الى أنه خفيف الوزن وغير دهني، حيث ينعم الشعر ويفك تشابكه من دون إثقاله.



- يعمل على معالجة الشعر التالف

زيت المكاديميا للشعر التالف والجاف



يشتمل زيت المكاديميا على المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والصوديوم والفوسفور والنحاس... إضافة الى الأحماض الدهنية، وهي مكونات ذات فعالية كبيرة في معالجة الشعر التالف وتعزيز لمعانه وقوته.

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هل زيت المكاديميا آمن لجميع أنواع الشعر؟

زيت المكاديميا آمن لجميع أنواع الشعر



يؤكد الاختصاصيون أن زيت المكاديميا آمن لجميع أنواع الشعر، وخصوصاً الشعر المجعد، والجاف، نظراً الى خصائصه في ترطيب الشعر وتنعيمه.

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كيفية استخدامه على الشعر

كيفية استخدام زيت المكاديميا على الشعر

يمكن الحصول على فوائد زيت المكاديميا بسهولة أكبر، من خلال تطبيقه مباشرة على الشعر وفروة الرأس. واحرصي على استخدام زيت المكاديميا البكر المضغوط على البارد. طبقيه على وفروة رأسك وشعرك من جذوره وحتى أطرافه، واتركيه لمدة نصف ساعة، بعد لف شعرك بمنشفة دافئة لتعزيز فعالية الزيت. لكن في حال كنت تعانين حساسية تجاه الجوز، فاحرصي على تجنب استخدام زيت المكاديميا بشكل كلي.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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