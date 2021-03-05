نفس الطاقية والوقفة.. رانيا يوسف تقلد «مايكل جاكسون» في جلسة تصوير جديدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة خضعت لها الفنانة رانيا يوسف، نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «رانيا» في جلسة التصوير، مقلدة المطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون، إذ قلدت حركاته كما أنها ارتدت «القبعة» شبه التي اعتاد ارتداءها قبل ذلك، وظهرت بفستان طويل وضيق يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مزود بحزام من المنتصف.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة: «البطانية يا مدام رانيا» «إحنا بنحبك» «جميلة الجميلات».

رانيا يوسف

وكانت الفنانة رانيا يوسف، دخلت في أزمة مع الإعلامي نزار الفارس، الذي أجرى معها اللقاء عبر قناة «الرشيد»، وأثارت في الحلقة عدد من التصريحات الجريئة.

وكان طارق العوضي، تحدث عن تفاصيل براءة موكلته الفنانة رانيا يوسف من التهم المنسوبة لها، والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، والتي صدرت منذ أيام، قائلًا إن تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد»، تم «فبركة» أجزاء فيها.

وواصل خلال تصريحاته لـ«هُن»: «عمل تركيب وفبركة وقص ولزق في الحلقة، رانيا ذكرت الآية القرآنية: أما بنعمة ربك فحدث، ردًا على سؤال عن رأيها في استعراض محمد رمضان لسياراته وممتلكاته، راح هو قص كلامها وركبه على إجابة سؤال استعراض مفاتنها»، مضيفًا أن الإعلامي ادعى علم الفنانة بالأسئلة قبل الحلقة، وهو أمر غير صحيح، حيث أن رانيا يوسف فوجئت بعدة أسئلة.

وأشار إلى أنها طلبت منه حذف إجابتها الخاصة بالحجاب، إلا أنه لم يفعل ذلك، مستطردًا: «عايز أأكد إن رانيا مدعتش لخلع الحجاب.. هى قالت رأيها الشخصي وليس الديني».