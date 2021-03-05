من غير مي عمر.. محمد سامي في جولة مع بناته «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة مع طفلتيه «تايا وسيلين» من زوجته الفنانة مي عمر.

وظهر «سامي» مع بناته في جولة تسويقية دون زوجته، معلقًا: «مع تايا وسيلين.. يوم من غير مي».

وتفاعل في التعليقات عدد من الفنانين، منهم الفنانة غادة عادل: «ما شاء الله»، والفنان أحمد زاهر: «ما شاء الله ربنا يحفظهملك ويمتعك بيهم»، والفنانة الشابة ملك أحمد زاهر «ما شاء الله ربنا يحميهم».

وكان المخرج محمد سامي، نشر قبل فترة صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ 11 عامًا، ليرد على الانتقادات التي وجهها له الجمهور في الفترة الأخيرة بشأن مساعدته لزوجته مي عمر خلال مسلسلها الأخير .

وعلق «سامي» على الصورة قائلاً: «دي صورة ليا أنا و مي من 11 سنة، كنا بنفكر في أحلامنا ومستقبلنا وبنتمنى حاجات كتير ربنا إدانا أكتر منها كمان، عشان حاجة مهمة بعد كرمه وعطائه، عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا».

آخر أعمال مي عمر ومحمد سامي

وينشغل حاليًا المخرج محمد سامي في تصوير مسلسل «نسل الأغراب» الذي تولى تأليفه أيضًا، وهو من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، ومن إنتاج سينرجي.

بطولة مي عمر لمسلسل «لؤلؤ»وشاركت مي عمر مؤخرا بمسلسل «لؤلؤ» الذي انتهت حلقاته الـ40 أمس الأول، بعد نجاح كبير، علاقة مي عمر بالتمثيل كانت بدايتها الحقيقية من عند المخرج محمد سامي، حيث أتاح لها الفرصة للظهور الأول، من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل «حكاية حياة» مع غادة عبد الرازق، ثم رشحها للعمل في مسلسل «كلام على ورق» مع هيفاء وهبي، واستمرت في نجاحات عديدة خلال مشوارها الفني.