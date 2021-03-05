دينا تتعرض لهجوم لإحيائها حفل زفاف بعد تعافيها من كورونا (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب إعلانها تعافيها من فيروس كورونا المستجد، أحيت الراقصة دينا حفل زفاف خلال الساعات الماضية، حيث شاركت بعدة لقطات مصورة من الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «دينا» عدة مقاطع مصورة ظهرت خلالها وهي تحيي حفل زفاف عروسين، وتشاركهما الرقص، مرتدية بدلة رقص مفتوحة ومرصعة بالفصوص اللامعة بدرجات البُني والذهبي.

وعلقت الراقصة على اللقطات المصورة، قائلة: «مبروك علي وهند».

انتقادات لاذعة لدينا

تعرضت دينا لانتقادات من متابعيها، فقال أحدهم: «دينا هوا دا بعد الكرونا لا حول ولا قوة الا بالله»، بينما قال آخر «إن لله وإنا إليه راجعون من لم يكن له المرض والموت واعظ فقد مات قلبه».

إصابة دينا بفيروس كورونا

وكانت الراقصة، أعلنت في 10 من فبراير الماضي، إصابتها بفيروس كورونا، بعدما خضعت لمسحة وتبينت إيجابيتها.

وقالت دينا لـ«الوطن»، حينها إنها فوجئت بارتفاع في درجة حرارتها وخمول في الجسم، ما دفعها لإجراء الفحوصات الطبية، التي أثبتت إصابتها بالفيروس.

وتدهورت حالة الفنانة بشكل كبير، على الجهاز التنفسي قبل التعافي.

أول قرارات دينا بعد التعافي

وتعافت الراقصة دينا مؤخرًا من فيروس كورونا، حيث دونت عبر صفحتها، قائلة: «أنا كويسة والنتيجة بقت سلبية وبتعافي، ادعوا لي أبقى أحسن، عشان الخناقة كانت صعبة جدًا.. والخناقة مع الفيروس مش تمام.. صعبة وسخيفة.. لازم الناس تخلي بالها من الفيروس، أنا كنت بخلي بالي جدًا، بس نصيب ورزق وكنت راضية بيه».

وفي هذا السياق، قالت دينا لـ«الوطن»، إنها قررت الإقلاع عن التدخين بشكلٍ نهائي، بعدما أظهرت التحاليل التي أجرتها خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا، حجم «البلغم».