تطورات حالة الطفل «ريان» بعد تلقيه حقنة بـ2 مليون دولار.. «رجع مولود جديد» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام، كانت الأنظار متجهة صوب الطفل «ريان»، الذي تلقى أغلى دواء في العالم، وهو حقنة وريدية، أنقذته من مرضه النادر ضمور العضلات الشوكي، بعدما وقع الاختيار عليه من الشركة المنتجة للدواء، لتعطيه الأمل في حياة دون المرض المميت.

«نحمد ربنا على كل شيء» بهذه الكلمات لخص، محمد مصباح، والد الطفل «ريان»، عقب تلقيه الدواء، إذ خرجا بابنه من المستشفى عائدًا لأسرته من جديد، في منزلهما بمحافظة الإسكندرية، لبدء رحلة جديدة من العلاج الطبيعي.

اتولد من جديد

«كأنه ولد من أول وجديد» تحدث «محمد» عن حالة طفله، البالغ من عمره قرابة العامين، موضحًا أن الحقنة أشبه بعمل نظام بروتيني للعضلات، لتحسينها وتمكينها من الحركة، لكنه أكد أن تأثير العلاج سيتضح عقب 6 أشهر، وحاليًا يتبع العلاج الطبيعي.

وتحدثت والدة هبة خلف، والدة الطفل «ريان»، عن بداية رحلتهما مع مرض طفلهما ضمور العضلات الشوكي، التي بدأت ظهورها على شقيقته الأكبر «نورسين»، حين أتمت عامها الأول ولاحظت عدم قدرتها على الحركة والوقوف، وتم عرضها على دكتور مخ وأعصاب لكن جاء بتشخيص خاطئ.

رحلة اكتشاف مرض ريان

وأثناء رحلة استكشاف المرض المجهول لابنتها، حملت «هبة» في طفلها «ريان»، الذي ولد أيضًا بالأعراض ذاتها: «نموه كان ضعيف وكان عنده 5 شهور.. ومش بيحرك لا إيده ولا رجله.. روحنا الدكتورة ناجية فهمي، دكتورة المخ والأعصاب وعملنا تحليل الجين وأثبتت وجود مرض ضمور العضلات الشوكي».

خضع الطفلان للعلاج الطبيعي، لكن اختير «ريان» لأخذ الحقنة الوريدية، من الشركة المنتجة، لأنه لم يكن بلغ العامين من عمره: «ربنا كرمه ووقع اختياره من الشركة.. وعملنا التحاليل اللازمة.. وخد الحقنة وهنبدأ رحلة العلاج الطبيعي».

علاج الطفل ريان

وتلقى الطفل ريان، دواء «زولجينزما - zolgensma»، ويعد الأعلى سعرًا في العالم حيث تبلغ تكلفته 2.125 مليون دولار بما يعادل 34 مليون جنيه، ويتلقاها عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة بطريقة معينة، كما يجب التدريب في التعامل مع الدواء دون أن يحدث أي تفاعلات طبية مع المريض، كما أنَّه معتمد من هيئة الدواء الأمريكية.