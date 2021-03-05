"تقارب نص مليون".. سعر إطلالة ميجان ماركل في لقائها المثير للجدل مع أوبرا وينفري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عادت ميجان ميركل دوقة ساسكس، لإثارة الجدل من جديد بعد مهاجمتها الملكة أليزابيث وأفراد بعينها في القصر الحاكم في بريطانيا.

ففي حوار من المنتظر إذاعته السابع من الشهر الجاري مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، والذي قالت فيه أوبرا في الإعلانات التشويقية قبل عرضه، إن كلا من ميجان و هاري تحدثا بلا نقاط حمراء أو حدود للكلام، كشفت ميجان أن هناك أشخاص كل وظيفتهم في القصر هي تسريب الإشاعات وتشويه صورتها، والادعاء بأنها شخص مزعج وتقلل من شأن العاملين في المكان، وفي الواقع أنها لم تقم بأي شئ .

وظهرت ماركل، في مقطع من جلستها المرتقبة يوم الأحد مع أوبرا وينفري، بإطلالة تبرز اهتمامها بالمجوهرات.

ارتدت خاتمًا ماسيًا رائعًا من مجموعة مجوهرات الأميرة ديانا، والذى يباع بالتجزئة مقابل 17.700 جنيه إسترلينى (بما يزيد عن 370 ألف جنيه مصري)، بحسب ما ذكر موقع instyle.

كما ظهرت ترتدي سوار من كارتييه كانت ترتديه حماتها الراحلة الأميرة ديانا أيضًا، وهي نفس القطعة التي صنعت منها خاتم خطوبة ميجان الماسي.

كما أنها ارتدت قلادة Aquamarine Collette بقيمة 1400 جنيه إسترليني (30 ألف جنيه مصري) من المصمم المستدام Pippa Small، والتي تتميز بجوهرتين كبيرتين، وجوهرة متوسطة الحجم، وجوهرة أخرى أصغر بكثير، ويمكن ان ترمز لأسرة ميجان، المكونه من 3 أشخاص وفى انتظار الطفل الرابع، وهى في فترة الحمل.

وأكملت دوقة ساسكس، ملابسها بحذاء يبلغ 535 جنيهًا إسترلينيًا (11600 جنيها مصريا) من مصممها المفضل Aquazurra، وتشتهر ميجان بحبها لارتداء ملابس أكثر بساطة مع مجوهرات تساوي الآلاف.

وتميزت ميجان ببطن منتفخة بسبب حملها بطفلها الثاني، وكانت ترتدى فستان أسود مطرز بالأزهار من على كتفها، وتبلغ قيمته 3300 جنيه إسترلينى (ما يزيد عن 71 ألف جنيه مصري)، التي ربطته فوق بطنها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميجان، مكياجًا بسيطًا يعتمد على إظهار العينين عبر رسمها بالكحل والماسكرا، مفضلة تسريحة الشعر الكعكة مع انسدال خصلتين على الوجه، لإبراز وجهها.

وبهذا تبلغ إطلالة ميجان ماركل في لقائها المثير للجدل مع أوبرا وينفري، ما يزيد عن 483 ألف جنيه مصري.