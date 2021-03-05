ليلى أحمد زاهر تتألق بفستان سامو هجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر متابعيها بإطلالة أنثوية بفستان من سامو هجرس ومكياج دينا الكاشف.

وتألقت ليلى بفستان طويل باللون الأزرق، بأكمام طويلة، بصيحة الأوف شولدر، وفتحة على أحد الجانبين.

وانتعلت حذاء مفتوحا بكعب عالي باللون الفضي، واعتمدت على البساطة في الإطلالة وتجنبت الإفراط بالاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الظهر، والألوان الترابية الهادئة في المكياچ.

وتستعد "زاهر" لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت"، بعد النجاح الملحوظ الذي لقاه للجزء الأول عند عرضه.