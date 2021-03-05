نتناولها بشكل يومي.. احذر هذه الأطعمة قد تسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند خليفة

اتخذت الحكومة مؤخرًا قرارًا يقضي بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات، بسبب آثارها الصحية الضارة، لاحتوائها على مواد مسرطنة، الأمر الذي استوقفنا لنتسائل حول ما نتناوله بأطعمتنا أو نستهلكه بشكل يومي، وما إذا كان قد يحتوي على مواد محفزة للسرطانات.

في هذا الإطار يوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن أي مواد حافظة مضافة للأغذية لها حدود آمنة إذا تم الالتزام بها وسيكون خطرها أقل، محذرًا من تكرار التناول طوال الوقت وبكميات كبيرة ولمدة طويلة فذلك قد يعرض صحة الفرد للخطر.

وأشار في تصريح خاص إلى أن كل ما يستخدم من منتجات حاصل على تصريح بالاستخدام، وأنها موجودة وتستخدم بشكل رسمي لكن المشكلة الأكبر في الاستخدام وتكراره والكميات التي يتم تناولها.

وقدم استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365"، دليلًا شاملًا حول الأطعمة والمواد الغذائية التي قد تحفز السرطانات وتسبب الإصابة بها، وهي:

-المنتجات المحفوظة والمصنعة

الأطعمة المضاف إليها مواد حافظة أو مواد ملونة لتعطيها لون أو نكهة مختلفة، يجب التقليل من استهلاكها أواللجوء لها في حالة الاضطرار فقط.

-النكهات

خاصة النكهات الصناعية المضافة مثل نكهة الشكولاتة أو البرتقال، فهيئة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت منها، ولذلك لابد أن تكون مضافة بنسب معينة للأغذية.

-المعلبات واللحوم المصنعة

وهي مصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية بأنها منتجات مُسرطنة نتيجة الإضافات الموجودة عليها مثل مادة "النيتريت" التي تعطيها لون أحمر مثل اللانشون والبرجر، وبالتالي جميع اللحوم المصنعة يجب تقليلها بقدر الإمكان.

-المقبلات المصنعة

مثل الكاتشب والمايونيز، فتحتوي على مواد مضافة وحافظة بكميات كبيرة، وهي مواد محفزة للسرطانات، لذلك فإن كثرة استخدامها تسبب الأمراض السرطانية.

-خلطات البهارات الجاهزة

هناك خلطات جاهزة بنكهات البهارات وكذلك مرقة الدجاج، وهي تحتوي على مواد مصنعة مسببة للسرطانات والإصراف فيها يسبب السرطانات.

-العصائر الجاهزة

مثل السموزي والميلك شيك، في الحالة الطبيعية فهي تصنع من مصادر طبيعية، لكن غالبية المطاعم والكافيهات تضيف لها مركبات صناعية لمنحها طعم ولون مثل صوص الشكولاتة أو الفراولة.

-أغلفة المنتجات الغذائية

التغليف المفرط فيه للمنتجات الغائية، وتصنيع تلك الأغلفة من المخلفات والمواد المسببة للسرطانات يعرض البعض للإصابة بالأمراض السرطانية.

-العبوات البلاستيكية

استخدام عبوات البلاستيك للمشروبات الساخنة في درجة الحرارة العالية تتفاعل مع البلاستيك.

-زجاجات المياه

عند استخدام زجاجات المياه البلاستيكية أكثر من مرة تنقل مواد من البلاستيك للمياه تسبب السرطان.

وأشار حماد إلى أن غالبية تلك المواد يقبل عليها بشكل أكبر الأطفال الذين يدمنوها، ويتناولون كميات كبيرة منها وبالتالي يحصلون على كمية كبيرة من المواد المسرطنة، لا تتناسب مع أعمارهم ولا أوزانهم، منوهًا إلى أن كل كيلو جرام مسموح له نسبة معينة من تلك المواد.

وحول خطورة تناول تلك المواد، يوضح أنها بخلاف تسببها في المشكلات السرطانية، فإنها تسبب أيضًا نقص بالمناعة وبطء النمو وعدم اكتمال البنيان الجسدي والعقلي ، مشددًا على أنها على المدى البعيد تسبب الأورام السرطانية.

ونصح تجنب كل الأغذية الموجود بها تلك المواد المعززة للأمراض السرطانية، واستبدالها بمنتجات طبيعية موجودة في الخضروات والتوابل والاعتماد على الأعشاب الطبيعية، مشددًا على ضرورة الامتناع عن إدخال الأغذية المصنعة في الوجبات بشكل يومي.