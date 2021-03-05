«حضرتك جوز المدام؟».. رجل يكتشف خيانة زوجته بالصدفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كثيرًا ما تدفعك الصُدف لاكتشاف أمورا سارة وقد تكون صادمة أيضا، تدمر حياتك الأسرية والعاطفية، مثلما حدث مع زوج في المكسيك، اكتشف خيانة زوجته له، خلال حادث سير.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اكتشف الزوج أن زوجته على علاقة غرامية مع شخص آخر، مصادفة عقب مكالمة من الشُرطة له، حيث تورطت زوجته في حادث تصادم، رفقة عشيقها، التي كانت تصطحبه معها في السيارة.

وبالعودة للتفاصيل، فإن القصة بدأت بعدما تصادمت الزوجة على أحد الطرق السريعة في مدينة سالتيلو في كواويلا، الأحد الماضي، حيث كانت مع عشقيها، واصتدمت بسيارة أخرى مما استدعى تدخل الشرطة.

وقررت الزوجة الكذب على رجال الشرطة في مكان الحادث حين أبلغتهم أن الرجل الذي في السيارة هو صديقها، لكن عندما اتصل رجال الشرطة بمنزلها لترتيب وسيلة نقل لها، رد زوجها على المكالمة، ليكتشف الأمر.

وعلى الفور وصل الزوج إلى مكان الحادث، ليكتشف أن الأمر صحيح، وإن الزوجة خانته بالفعل، واشتعلت مشاجرة بين الزوجين بعد أن اكتشف الزوج المخدوع خيانة زوجته، ودخل الثنائي في شجار، قبل أن تتدخل الشرطة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مكسيكية.

وعلى الرغم من أن الزوجة قامت بالكذب، على الشرطة، إلا أن الشرطة سمحت لها في النهاية العودة إلى منزلها مع زوجها وأفراد أسرتها، في حين اعتقلت الرجل الآخر الذي كان معها بالسيارة.