«الشغالة سرقتني».. فنانات تعرضن للسرقة من الخادمات «كوكي مش لوحدها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام أعلنت الفنانة كوكي، شقيقة الفنانة روبي، عن سرقة سيارتها، مستعينة بقسم الشرطة في تحرير بلاغ يفيد بسرقتها لمساعدتها، وعقب قرابة الـ24 ساعة، استردت «كوكي» سيارتها المسروقة، لتكتشف أن الشغالة الخاصة بها هي من قامت بسرقتها.

وأعلنت «كوكي»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أن الخادمة هي من وراء حادث السرقة، ونجحت المباحث في استعادتها، قائلة: «إحنا في أمان.. وفعلا تحيا مصر».

ولم تكن الفنانة كوكي مجدي، هي أولى الفنانات اللائي تعرضن للسرقة على يد الخادمة الخاصة بها، فعدد من الفنانات تعرضن للموقف ذاته، ووقعن في فخ السرقة من الشغالة.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، فنانات سرقن من الشغالات:

فيفي عبده

قبل قرابة العامين، اتهمت الفنانة فيفي عبده خادمتها فلبينية الجنسية، بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من منزلها بمصر القديمة ومن ثم فرت هاربة، وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، البلاغ من الفنانة فيفي عبده، بهروب خادمتها فلبينية الجنسية واختفاء مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، من منزلها.

بسمة وهبة

حادث كبير تعرضت له الإعلامية بسمة وهبة، على يد خامها الخاص، الذي حضر للعمل في حديقة الفيلا الخاصة بها، في 6 أكتوبر، لكنه قام بسرقتها واستولى على «قرط ألماظ».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخادم الأوغندي، وكشفت التحريات وقتها أن المتهم كان يعمل لدى الإعلامية منذ أسبوعين «جنايني» لحديقة الفيلا.

نيرمين الفقي

وفي واقعة شهيرة تعرضت الفنانة نيرمين الفقي للسرقة على يد خادمتها، التي استغلت وجودها بمفردها في المنزل، وافتعلت حريق أمام غرفة نوم الفنانة حتى تتمكن من اقتحامها ودخولها، وكسرت الخادمة الخزينة واستولت على مصوغات ذهبية عبارة عن «3 خواتم ألماظ، حلق ألماظ، وطقم ذهب»، بالإضافة إلى عدد من الساعات والإكسسوارات الذهبية، وسرقة 36 ألف جنيه و3 آلاف دولار و150 يورو.

وتقدمت نيرمين الفقي ببلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، حين اكتشفت سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها من خزينة غرفة نومها، متهمة خادمتها بفعل ذلك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخادمة التي كانت تدعى «شيرين» وتبين أنه سبق ضبطها قبل ذلك في 6 قضايا سرقة.

نورا

قبل عدة أعوام، وقعت أيضًا الفنانة ضحية خادمتها التي وضعت لها المخدر في كوب العصير، أثناء تناولها وجبة السحور، بغرض سرقتها.

وقبل تعرض الفنانة نورا للإغماء تمكنت من الاتصال بابنة شقيقتها مي نور الشريف، وأخبرتها بما حدث بأن خادمتها وضعت لها المخدر في العصير، وسرقت مبلغ مالي وجهاز لاب توب وهاتف محمول.

ماجدة زكي

وفي وقت سابق، تعرضت الفنانة ماجدة زكي أيضًا لحادث سرقة على يد خادمتها السنغالية، فتقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، تتهم فيه خادمتها بسرقة بعض المتعلقات الشخصية من فيلتها الخاصة.

وجاء في البلاغ أن الفنانة ماجدة زكي فقدت بعض متعلقاتها الشخصية والملابس، واتهمت الخادمة السنغالية «آوه» التي تعمل لديها، وبالفعل ألقي القبض على الخادمة وبحوزتها المسروقات التي فقدتها الفنانة.