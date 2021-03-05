أفضل 10 أطعمة تساعد على تقوية الجهاز العصبي لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تناول الأطعمة الصحية من الأمور المهمة لصحة أطفالنا العقلية والجسدية خاصة في مرحلة الطفولة، وتعد الدماغ جزء من أعضاء الجسم التي تتطلب بعض العناصر الغذائية المهمة لتقوم بأداء وظائفها بشكل سليم.

لذا نقدم لكم قائمة بأفضل الأطعمة التي تساعدك على تحسين الأداء العقلي وتقوية دماغ طفلك، وفق ما جاء في موقع "WebMD".

- البيض

من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات، التي تساعد في نمو دماغ الأطفال بشكل سليم وتقوية الذاكرة.

- الزبادي

يمكن أن يساهم الزبادي في الحفاظ على خلايا المخ نشطة وفي حالة جيدة لإرسال المعلومات وتلقيها، وذلك بفضل احتوائه على البروتين الهام وفيتامين ب.

- السبانخ

كونها غنية بحمض الفوليك والفيتامينات، ومضادات الأكسدة إذ تساهم في نمو خلايا وأنسجة الدماغ الجديدة بشكل أفضل للأطفال.

- الأسماك

تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين د وأوميجا 3، التي تحمي الدماغ من تدهور المهارات العقلية وفقدان الذاكرة.

- المكسرات

تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن، التي قد تحسن الحالة المزاجية وتحافظ على الجهاز العصبي.

- دقيق الشوفان

يساعد دقيق الشوفان الغني بالبروتينات والألياف الطبيعية في الحفاظ على صحة شرايين القلب والدماغ، حيث وجد في إحدى الدراسات أن أداء الأطفال الذين تناولوا دقيق الشوفان المحلى أفضل في المهام المدرسية المتعلقة بالذاكرة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الحبوب السكرية.

- التفاح والخوخ

يوصي بتناول هذه الفاكهة لطفلك، نظرا لاحتوائهما على مادة الكيرسيتين، وهي مادة مضادة للأكسدة تساهم في محاربة تلف المهارات العقلية والجهاز العصبي.

- زبدة الفول السوداني

يقول جيانكولي، تعد مصدرا جيدا لفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الأغشية العصبية، بالإضافة إلى الثيامين الذي يساعد في حماية الدماغ والجهاز العصبي من التلف.

- الحبوب الكاملة

يشرح جيانكولي، إن الحبوب الكاملة تساهم أيضا في تنظيم الجلوكوز في الجسم، فضلا عن فيتامين ب الذي يغذي الجهاز العصبي لطفلك.

- التوت

تلعب المستويات العالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين سي في تحسين الذاكرة ونمو الدماغ بشكل أفضل.