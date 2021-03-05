هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الماء أثناء الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في البرامج التلفزيونية الخاصة بالطعام الصحي، غالبًا ما يقولون إنه يُحظر الأكل وتناول الماء في نفس الوقت، ويشرح بعض الخبراء أن الماء يخفف حمض المعدة، ويعتقد البعض الآخر أن القيام بذلك يسبب زيادة الوزن، بينما يرى آخرون أن الماء يدفع الطعام غير المهضوم إلى خارج المعدة.

فماذا يحدث للطعام والماء في المعدة؟

بحسب ما أورد موقع" برايت سايد"، تبدأ عملية الهضم عندما نفكر في وجبتنا التي نتناولها، حيث ينتج اللعاب في الفم وعندما نمضغ الطعام نخلطه مع اللعاب الذي يحتوي على الإنزيمات الضرورية للهضم، ثم يدخل الطعام الملين إلى معدتنا حيث يختلط بحمض المعدة.

وفي المتوسط، تحتاج المعدة إلى 4 ساعات لهضم الطعام قبل تحويله إلى سائل أو كيمياء، ثم يذهب الكيموس (وهو المادة السائلة الموجودة في المعدة) إلى الأمعاء وبالتالي يعطي الجسم جميع العناصر الغذائية.

ولا يبقى الماء في المعدة لفترة طويلة، وتستغرق المعدة حوالي 10 دقائق لتحريك الماء، لذا، إذا كنت تتناول الماء أثناء الأكل، فإن الماء لا يشكل بحيرات في معدتك، ويمر خلال الطعام الممضوغ بسرعة كبيرة، ويرطبه ويترك المعدة بسرعة.

- السوائل لا تقلل الحموضة:

إذا شعرت المعدة بأنها لا تستطيع هضم شيء ما، فإنها تنتج المزيد من الإنزيمات وتزيد من حموضة السائل بداخلها، حتى إذا تناولت الكثير من الماء، فلن يؤثر ذلك على مستوى الحموضة، وبالمناسبة، يدخل الماء إلى المعدة مع الطعام أيضًا.

وأظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة يمكن أن تقلل من مستويات الحموضة في معدتنا، لكنها تعود إلى طبيعتها بسرعة كبيرة.

- السوائل لا تؤثر على سرعة الهضم:

لا توجد دراسات تثبت الاعتقاد الخاطئ بأن السائل يدفع الطعام الصلب إلى الأمعاء قبل هضمه بالكامل، ويدعي العلماء أن السائل يخرج من الجسم أسرع من الطعام الصلب لكنه لا يؤثر على سرعة الهضم.

لذا، هل يمكننا أن نتناول الماء أثناء الأكل؟

إذا كنت تتناول الماء أثناء الأكل، فلن تؤذي أي شيء، على العكس من ذلك، يساعد الماء على تليين الطعام الصلب، ولكن لا تتناول الماء قبل أن تبتلع الطعام.

وهناك مزايا أخرى معينة لتناول الماء أثناء الأكل، حيث تظهر الأبحاث أنه عندما يتوقف الشخص لفترة قصيرة لتناول بعض الماء، فإن ذلك يساعد على إبطاء عملية الأكل، ونتيجة لذلك، يأكل الأشخاص أقل وهو أمر جيد.

ولكن إذا كنت معتادًا على تناول الشاي أثناء الطعام بدلاً من الماء، فلا حرج في ذلك أيضًا، حيث تظهر الأبحاث أنه لا يوجد فرق في مستويات الحموضة بعد شرب الشاي أو الماء.

ولا تؤثر درجة حرارة الماء الذي تشربه على سرعة الهضم أو عدد العناصر الغذائية التي تحصل عليها، ويمكن للمعدة تسخين أو تبريد الطعام إلى المستوى المطلوب.