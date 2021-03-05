مجوهرات عزة فهمي تحاكي روعة التراث

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 12:35 مساءً -

منذ أكثر من 50 عامًا اكتشفت شغفها بالمجوهرات وتصميمها بعد قراءة كتاب باللغة الألمانية عن المجوهرات التراثية، فحاولت تخطي كلّ الحواجز؛ لتستهلّ مسيرة جديدة في حياتها تنحت من خلالها تصميمات تعبّر عن تراث بلدها، لكونها تؤمن بجمال التراث المصري. إنها المصممة المصرية عزة فهمي «Azza Fahmy».

فاطمة غالي، الرئيسة التنفيذية لمجوهرات عزة فهوي Azza Fahmy



«الخليج 365» التقت ابنة المصممة عزة فهمي، فاطمة غالي، وهي الرئيسة التنفيذية للدار، في حوار خاص أخبرتنا فيه عن الإستراتيجيات التي تُعدّ سر نجاح علامة عزة فهمي ووصولها إلى العالمية، وكيف كان لوالدتها دور كبير في تقبّل الفشل؛ لأنه أساسي في طريق النجاح.

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قصة الشغف والإصرار

اكتشفت عزة فهمي شغفها بالمجوهرات وتصميمها منذ أكثر من 50 عامًا،ما قصةهذا الشغف؟

كانت والدتي في جولة على معرض الكتاب، عندما استرعى انتباهها كتاب خاص بالمجوهرات. كان الكتاب باللغة الألمانية، وهي لغة لا تجيدها ولا تتقنها، إلا أنه شدّها بطريقة لا توصف؛ فأشعل داخلها الشغف بالمجوهرات، وكشف عن عشقها للتصميم.

تُعنَى مجوهرات عزة فهمي بنشر الثقافة المصرية على وجه الخصوص. فكيف كانت بداياتها في التصميم؟

أرادت أمي أن تتعلم فن تصميم المجوهرات، إلا أنه لم يكن لديها فرصة مُتاحة للقيام بذلك. الطريقة الوحيدة التي كانت لديها للتعلّم هي الذهاب إلى خان الخليلي.

هذه القصة في الستينيّات حيث كانت عزة في أوائل العشرينات من عمرها. لم يكن حينذاك مستحبًا لفتاة جامعية من عمرها أن تذهب إلى خان الخليلي، مكان الورش وتصنيع المجوهرات، إلا أنها واجهت قيود بعض التقاليد واستكملت المضي خلف حلمها وشغفها. هناك، انفتحت أمامها أبواب الكاليغرافي وتصميم وترجمة الأشكال التي تراها من شبابيك وأبواب قديمة على المجوهرات التي تصممها. والآن، لدى علامة عزة فهمي الكثير من المجوهرات المستوحاة من الفن المعماري مثل مجموعة العهد المملوكي؛ كما أننا نستوحي من الخط والشعر، ومن السجاد والطبعات المرسومة عليه.

قلادة تاليسمان مستوحاة من الثقافة الجزائرية من الذهب والفضة



بين الماضي والحاضر

تتمتع علامة عزة فهمي لتصميم المجوهرات اليوم بمكانة خاصة على صعيدالعالم. ما التحديات التي واجهتك بوصفك رئيسة تنفيذية للعلامة حتى أوصلتها إلى ماهي عليه اليوم؟

توجد الكثير من التحديات التي تلازمنا في عملنا، فالمركز الرئيس لتصميم المجوهرات والأزياء هو أوروبا؛ لذا فإن القادم من خارج تلك القارة، بالأخص من خارج فرنسا وإيطاليا، يواجه تحديات صعبة جدًا للدخول إلى هذا العالم والوصول إلى العالمية، سواء من ناحية المواد المتوافرة للتصنيع أو اليد العاملة المطلوبة أو السوق المحلي، وغيرها الكثير.

إن علامة عزة فهمي في تحدٍّ مستمر؛ كي تصل إلى مستوى عالمي، فقد أسسنا مدرسة التصميم الخاصة بالدار، بالإضافة إلى مجلس الأزياء والتصميم؛ كي نساعد المصممين الصغار على تسهيل حياتهم المهنية ونجعلهم يتجنبون - إلى حد ما- ما مررنا به من صعوبات وتحديات.

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مجوهرات تنشر الثقافة

تعاونت دار مجوهرات عزة فهمي مع المتحف البريطاني لابتكار مجموعتين حصريتين،كما عرضت في العام 2012 مجموعة من مجوهرات في المتجر الخاص بمتحف اللوفر في باريس. ما القيمة الإضافية التي وفرها هذا التعاون للعلامة؟

إننا بطبيعتنا نؤمن جدًا بالتعاون والشراكات؛ فهي توجهنا نحو توسيع آفاق تفكيرنا والخروج عما هو مألوف بالنسبة إلينا. فضلاً عن ذلك، فالشراكات هي بمنزلة تحدٍّ جميل، بالأخص عندما تُطلب منّا أفكار لتصميمات معينة لسنا معتادين عليها، وتجعلنا نفكّر خارج الإطار. على سبيل المثال، لقد مكّنا المتحف البريطاني، الذي تعاونا معه لتصميم مجموعة حلي الحج رحلة في قلب الإسلام من الوصول إلى أرشيف غني، فكان ذلك بالفعل بمنزلة شرف وامتياز حصري لنا.

سوار كلاسيكي من الذهب والفضة المحفور عليها أغنية للسيدة أم كلثوم



تقتني مجوهرات عزة فهمي العديد من الشخصيات العالمية والمشاهير. ما الاستراتيجية التي اعتمدتِها بوصفك رئيسة تنفيذية للعلامة للوصول إلى العالمية؟

تُعدّ اتفاقات التعاون والشراكات التي أجريناها واحدة من أهم الإستراتيجيات التي ساعدتنا في الوصول إلى العالمية. فضلاً عن ذلك، من الإيجابي أنه من طبيعتنا أن نندمج بسرعة مع السوق الذي ندخله حتى لو كان خارج العالم العربي؛ ما يساعد على العالمية، فذلك جزء من استراتيجيتنا.

علامة مجوهرات متوارثة

كانت والدتك أوّل من أطلقت العلامة، واليوم تلعب فاطمة غالي الابنة دورًا بارزًا بوصفها رئيسة تنفيذية للدار. ما الذي تعلمتِه من والدتك في ما يخص هذا المجال؟

تعلّمت من عزة فهمي الكثير، إلا أن أكثر ما أقدّره هو أنني أخذت من شخصيتها عدم إيماني بالمستحيل؛ فذلك ليس موجودًا في قاموسها، فهي عندما تضع هدفًا معينًا نصب عينيها تسعى إلى تحقيقه سواء كان ذلك اليوم أو غدًا.

كيف تصف فاطمة غالي علاقتها بعزة فهمي؟

علامة عزة فهمي هي عبارة عن مؤسسة عائلية، وذلك ليس بالأمر السهل؛ إذ يجب علينا دائمًا أن نفصل بين الحياة الشخصية التي تلعب فيها عزة دور الأم الحنون، والحياة المهنية التي تكون فيها عزة صاحبة العلامة وربة عملي.

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مجوهرات بطابع شعري

تنفرد مجوهرات عزة فهمي بطابعها الشعري والخط العربي. ما الرسالة التي تريدون إيصالها إلى العالم أجمع؟

جزء من رسالتنا هو أن نجعل ثقافتنا العربية على وجه العموم وثقافتنا المصرية خصوصاً؛ تصل إلى العالمية من خلال مجوهرات عزة فهمي. إننا نريد أن ننقل للعالم أجمع الصورة الجميلة لثقافتنا التي تنضوي على الفن والرقي؛ فعندما افتتحنا متجرنا في لندن لم نتوقّع أن تحدث مجوهراتنا ضجة، وأن تحبها السيدات البريطانيات؛ نظرًا لخط الكاليغرافي القريب من كتابة القرآن، إلا أنهن قد عشقن هذه القطع عندما أخبرناهنّ بأنه شعر عربي عريق، وأَضْحَيْنَ على يقين بالشعراء العرب أمثال الرومي وجبران خليل جبران.

أقراط Fallahy مناسبة لكل يوم تتميز بكتابة الكاليغرافية





مستقبل مجوهرات عزة فهمي

أين تريد فاطمة غالي أن ترى علامة عزة فهمي بعد 5 سنوات؟

إننا نعمل على التوسع من خلال طريقتين: التوسّع الجغرافي، وهو إيصال علامة عزة فهمي إلى العالمية. ونقوم بذلك سواء من خلال اتفاقات التعاون والشراكات أو من خلال افتتاح متاجر في بلدان جديدة.

التوسّع الثاني هو الأفقي، أي أن تصبح العلامة متخصصة ليس فقط في تصميم المجوهرات، وإنما خطوط لايف ستايل أخرى مثل الأزياء وقطع الديكور وغيرها؛ مع الحفاظ بشكل أساسي على هوية الدار.



عزة فهمي X متجر THAT

افتتحتم اليوم مجوهرات عزة فهمي داخل متجر THAT Concept Store في مول الإمارات. أي مجموعة من المجوهرات انتقيتم لتكون جزءًا من المتجر؟

يتميز متجر THAT بطابع مميز وفريد، وقد أردنا من خلال تعاوننا معه أن نخلق للعميلة تجربة تسوّق مجوهرات عزة فهمي بأسلوب مريح.

حاولنا أن نمزج في المجموعة الموجودة هنا بين القطع الكلاسيكية التي تناسب مختلف الأذواق، والقطع العصرية التي تبحث عنها الشابات بشكل دائم.

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