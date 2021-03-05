ماذا يحدث لجسمك عند تناول "الكورن فليكس" يوميا على الإفطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الإفطار من أهم الوجبات في اليوم، الذي يوصي به خبراء التغذية لما له من فوائد صحية مذهلة.

ومن أشهر وجبات الإفطار "الكورن فليكس"، وذلك ﻷنه سريع وسهل التحضير، ولكن تناوله يوميا له آثار جانبية نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "eatthis".

1- رفع ضغط الدم:

تحتوي حبوب الكورن فليكس على العديد من السكر، لذلك إذا تناولته كل يوم سترتفع مستويات السكر في الدم، ما يعرضك للخطر، إذ أثبتت دراسة نشرت في مجلة open heart، أن استهلاك السكر أسوأ من الملح، نظراً لأنه يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين، ومنه ثم ارتفاع في ضغط الدم.

2- الإفراط في تناول الطعام:

الحبوب من الأطعمة المصنعة الخالية من اﻷلياف، وهذه الأنواع تعمل على الشعور بالجوع طوال الوقت.

3- زيادة الوزن:

لن تلاحظ زيادة في الوزن تحدث بعد تناول الكورن فليكس، ولكنك ستشعر بذلك إذا كنت تتناوله يومياً، بسب احتوائه على كميات كبيرة من السكر.

4- الصداع:

الحبوب مليئة بالسكر وهو يسبب الصداع، لأنه خالٍ من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، ويكون السكر قوياً على عقلك في الصباح ما يسبب لك الصداع في بداية اليوم.

5- يؤثر على حياتك:

وجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي يحتوى على حبوب الكورن فليكس يرتبط بإصابة الجسم بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وذلك بسب نسب السكر الكبيرة الموجودة فيه، لذلك يجب أن تختار حبوب خالية من السكر ومليئة باﻷلياف حتى لا تعرض نفسك للخطر.