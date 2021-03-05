ما هو خرف الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قال البروفيسور الألماني هايموت أومران إن خرف الأطفال يندرج ضمن الأمراض النادرة، التي تهدد حياة الأطفال.

وأوضح مدير عيادة الأطفال بمستشفى مونستر الجامعي أن خرف الأطفال المعروف علميا باسم "الداء الليبوفوسيني السيرويدي العصبي" (Neuronal ceroid lipofuscinosis) واختصاره (NCL) هو مرض وراثي يحدث بسبب خلل جيني يؤدي إلى موت الخلايا العصبية بشكل متزايد.

وتتمثل أعراض خرف الأطفال في تدهور القدرة على الإبصار والمشي والتفكير والكلام ونوبات الصرع. وفي وقت من الأوقات تفشل الأعضاء الحيوية في أداء وظيفتها، ومن ثم يموت الطفل المصاب غالبا قبل إتمام عامه الثلاثين.

وأضاف البروفيسور أومران أن تشخيص خرف الأطفال عادة ما يستغرق وقتا طويلا؛ نظرا لأن المرض ليس معروفا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف المتاعب كتشنجات الصرع.