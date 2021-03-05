مكياج عيون موضة ربيع 2021 من نوره بو عوض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 10:41 صباحاً - غالباً ما تطغى الألوان الفاتحة والمشرقة والمبهجة على أساليب المكياج في فصل الربيع، لتمنح المرأة إطلالة جذابة ومميزة تحاكي أجواء هذا الفصل. لذلك، قمنا بجمع عدد من أساليب مكياج العيون بألوان الربيع على طريقة خبيرة المكياج السعودية نوره بو عوض، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج عيون باللون الأحمر

مكياج عيون باللون الأحمر (الصورة من إنستغرام)



تألقي هذا الخريف بمكياج عيون لافت وجذاب باللون الأحمر، بأسلوب الخبيرة نوره بو عوض، بحيث تستخدمين ظل العين الأحمر المات على الجفن العلوي، واجعليه مسحوباً قليلاً عند زاوية العين الخارجية. من ثم استخدمي الأيلاينر الأسود داخل العين، ومديه من مدمع العين وعلى كامل منبت الرموش العلوية.

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مكياج سموكي باللون البرتقالي

مكياج سموكي باللون البرتقالي (الصورة من إنستغرام)



إذا كنت من محبات الألوان النارية المضيئة، اعتمدي هذا الربيع مكياج عيون سموكي باللون البرتقالي والرمادي الداكن، مع لمسة مضيئة عند مدمع العين. طبقي في البداية ظل العين البرتقالي على خط الجفون العلوية والسفلية، من ثم ضعي ظل العين الرمادي عند زاوية العين الخارجية، وادمجيه بأسلوب السموكي. وأضيئي مدمع العين بالهايلايتر اللامع.

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مكياج عين القطة باللون الأخضر البترولي

مكياج عين القطة باللون الأخضر البترولي (الصورة من إنستغرام)



استبدلي هذا الربيع اللون الأسود باللون الأخضر البترولي عند اعتمادك مكياج عيون القطة، بحيث تستخدمينه عند زاوية العين الخارجية بأسلوب عين القطة، الى جانب الأيلاينر الناعم على طول خط الجفن العلوي. ولإضاءة العين، مرري ظلاً لامعاً باللون الفضي تحت العين وفوق العين.

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طريقة تطبيق مكياج من نوره بو عوض

مكياج عيون ملون لربيع 2021 (الصورة من إنستغرام)



- ضعي البرايمر من ثم الكونسيلر، فكريم الأساس. تابعي من ثم باستخدام الكونتور والهايلايتر لإبراز ملامح الوجه.

- لإضاءة الوجه، طبقي البودرة المضغوطة، من ثم ضعي البلاش باللون الوردي أو الخوخي على عظمة الخدين، لإطلالة مشرقة ومتوهجة.

- استخدمي ظلال العيون الفاتحة في البداية، وذلك على كامل الجفن العلوي وعظمة الحاجب، ومن ثم طبقي ظل العين بدرجة أغمق على آخر العين وجوف العين، وباللون نفسه ارسمي خطاً تحت الرموش السفلى، وخطاً آخر بظل العين الأفتح فوقه.

- ارسمي خط أيلاينر أسود فوق الرموش العليا، واحرصي على دمجه بالفرشاة، ومن ثم مدّيه الى الأعلى لتفادي الحصول على شكل عيون ناعسة أو صغيرة. ولا تنسي استخدام الرموش الاصطناعية لتعزيز حجم العين وجعلها تبدو أوسع وأكثر جاذبية.

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