هل تجوز العلاقة الزوجية هاتفيا حالة الغربة؟.. أزهري يوضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا خلال الساعات الماضية بشأن حكم العلاقة الزوجية بين الزوجين حال وجود الزوج بالغربة، وهل يجوز أداءها عبر وسائل التواصل المختلفة مثل الهاتف، والذي قد يكون عرضة إلى الوقوع بيد الآخرين وبالتالي تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو حدث بالفعل في أكثر من واقعة شهدها المجتمع خلال الآونة الماضية.

وجاء السؤال كالتالي: «زوجي مسافر إلى الخارج، ويريد ممارسة العلاقة الزوجية معي عبر الهاتف، وأنا أقول له: حرام، وهو يقول: إن الملائكة تلعنني إن امتنعت؛ فماذا أصنع؟!».

وتباينت ردود الفعل، بين مؤيد للزوج ومدافع عن الزوجة، وأجاب عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف على حكم العلاقة الجنسية بين الزوجين عبر الهاتف أو وسائل التواصل المختلفة حال وجود الزوج في الغربة.

خيانة الأمانة

وقال الأطرش لـ«الوطن»: الحديث بين الزوج والزوجة داخل الغرفة ذاتها مهما كان الكلام فهو معفي عنه، أما وقد افتضح أمر الناس بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي فينبغي ان تكون الأسرار الزوجية في امان لقول النبي صلي الله عليه وسلم «السر بين الزوجين أمانة»، بل هو من أعظم الأمانات، ولا يصح لأحد من الزوجين أن يفشي سر الزوجين، فمن افشي السر فهو خائن لله ولرسوله، وبالتالي فلا يجوز شرعاً ممارسة أموراً خاصة تتعلق بالحياة الزوجية عبر وسائل قد تتسبب في إفشاء قدسية وأسرار الزوجين.

الحياة الزوجية

وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف: الحياة الزوجية حياة مقدسة، فقال الله تعالي: وأخذنا منكم ميثاق غليظا، اي علي الزوجين، والعلاقات الزوجية لها مكانتها ولها سرها، فلا يجوز لأحدهما أن يفضح سر صاحبه بأي حال من الأحوال والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف يترتب عليها إفشاء الأسرار الزوجية التي نهى عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وتابع: إذا كان الرجل في غربه ويشتاق إلى زوجته فما المانع من أن ينزل لها أو يأخذها معها أو أي وسيلة لتواجدهما في مكان واحد، مستطرداً: أما ما يقال في العلاقات عبر الهاتف فدعونا من هذا الهراء المنتشر وللأسف الأمية الدينية وصلت لـ95 %.