«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. طبيب يوضح أفضل وسائل منع الحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ السيدات إلى وسائل منع الحمل لتنظيم الأسرة، وتوجد العديد من الوسائل لمنع الحمل منها الهرموني وغير الهرموني، كما ذكرها الدكتور عمرو حسن، استشاري النسا والتوليد.

حبوب منع الحمل

أشهر وسائل منع الحمل غير الهرمونية

اللولب

من أشهر وسائل منع الحمل غير الهرمونية، فهو وسيلة طويلة المفعول يساعد على منع الحمل من 5-7 سنين.

ويجب التأكد من تركيب اللولب بشكل صحيح منعا لحدوث الحمل، ويفضل استخدامه للسيدات في حالة الولادة مرة سابقة، ولا يستخدم للزوجات الجدد.

الوسيلة الهرمونية

أقراص منع الحمل

تنقسم إلى نوعين ثنائية الهورمون وأحادية الهورمون

ثنائي الهورمون، يوجد منه نوعان ويصلح للسيدات غير المرضعات لأنه يعمل على تقليل اللبن، وتأخذ الجرعة قرصا يوميا لمدة 21 يوما.

مميزات أقراص منع الحمل

تقليل كمية الدورة الشهرية.

تساعد على التخلص من أوجاع الدورة الشهرية.

تساعد على انتظام الدورة الشهرية.

حبوب منع الحمل آمنة وفعالة ولا تسبب سرطان الثدي.

أقراص منع الحمل ثنائية الهرمون أفضل وسائل منع الحمل.

يجب قبل استخدام حبوب منع الحمل الرجوع إلى طبيب النسا للتعرف على تاريخ العائلة وإذا كانت هناك أي أمراض وراثية.

أقراص منع الحمل أحادية الهرمون

تتناسب مع السيدات المرضعات وتعتمد الجرعة على قرص يوميا في نفس الميعاد بدون توقف.

الحُقن

يوجد منها نوعان، الأول يؤخذ كل 3 شهور والثاني كل شهر.

أضرار الحُقن

جرعة الهرمون كبيرة وتخزن في الجسم.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

زيادة في الوزن.

الواقي الذكري

وسيلة خاصة بالرجل وهي آمنة وفعالة لمنع الحمل.