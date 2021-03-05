وزيرة الهجرة: المرأة المصرية جدعة في الداخل أو في الخارج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تفاصيل مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، مشيدة بجهود المرأة المصرية في الخارج، في كثير من المنصات، لافتة إلى أن المرأة المصرية في الخارج تقف أول واحدة في صفوف الاستحقاقات الدستورية المختلفة وكذلك مشاركتها في الوقفات السلمية للمطالبة بحقوق مصر في ماء النيل، ضاربة المثل بالوقفات السلمية أمام البيت الأبيض وأمام الأمم المتحدة.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المرأة المصرية تربي أبناءها على الولاء والانتماء للدولة المصرية، مشيدة بالمرأة المصرية بالخارج مؤكدة أنها «أثبتت جدعنتها» وأنها من الشرائح المهمة التي يتم الاعتماد عليها في التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والدفاع عنها من كل الأفكار السلبية والمضادة.

مكرم: المصرية جدعة في الداخل أو في الخارج

وتابعت «فعلا المصرية جدعة في الداخل أو في الخارج» مشددة على أن الدولة ستعتمد على المرأة كقوة ناعمة خلال الفترة القادمة، وأن الدولة تحتاج لها خلال الفترة القادمة.

ولفتت الوزيرة إلى ان هذه المبادرة تهدف للتعامل مع الجيل الثاني والثالث والدارسين في الخارج، لافتة أنه تم عمل مركز للحوار معهم بوجود الخبراء والعلماء في هذه المبادرة، مشيرة أن الوزارة العمالة المصرية في منطقة الخليج ضمن الشرائح التي تستهدفها الوزارة.

وأشارت أن الوزارة قامت بعمل جولات للدارسين في الخارج للتعريف بالدولة المصرية خاصة من عادوا لمصر بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المبادرة أطلقت في 1 مارس، ونظمت الوزارة حوارات افتراضية مع أكثر من 50 امرأة في الخارج من مختلف أنحاء العالم، وشرحت لهن المبادرة، وما تنتظره الدولة من السيدات في الخارج، لافتة أنه تم عمل جروب على تطبيق «واتساب» للتعاون حول الأفكار المختلفة الخاصة بالمبادرة، مشيرة أن سيدات المبادرة قمن بعمل لوجو للحملة.