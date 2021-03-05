طريقة عمل الأرز الكابلي بالدجاج

القاهرة - سمر حسين - يعتبر الأرز الكابلي بالدجاج من الأطباق الشهية المشهورة في دول الخليج خاصة ولدى العرب عامة، فهو من الأطباق اللذيذة المحببة في المناسبات، كما أنه يحتوي على العديد من القيم الغذائية.

ويرصد «هُن»، طريقة إعداد الأرز الكابلي بالدجاج في المنزل، وفقا لما قدمت الشيف غادة جميل، خلال برنامجها «اتفضلواعندنا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، لتحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، عن طريق الخطوات التالية:

مقادير دجاج الكابلي بالأرز

2 دجاجة مقطعة 8 قطع

أرز بسمتي

عيدان قرفة

كوب عصير برتقال فريش

قرنفل مطحون

صلصة طماطم

جنزبيل مطحون

مستكة

حبهان مطحون

زبيب

لوز

صنوبر

طماطم مفرومة

بقدونس

بصل مكعبات

10 فصوص ثوم

زعفران

قرن فلفل أخضر

خل بلسميك

زبدة

خل عنب

زيت

ملح

فلفل أسود

ليمون

بابريكا

زبدة

ماء

فصوص برتقال

2 قشر برتقال

طريقة تحضير الدجاج الكابلي بالأرز

_يشوح الدجاج في الزيت مع الملح والفلفل والحبهان والجنزبيل

_يضاف إليه البصل والثوم والطماطم والزبدة والصلصة ويشوح جيدا

_يضاف إليه خل العنب والخل البلسمك والليمون وعصير البرتقال والثوم والقرنفل المطحون والزبيب والبابريكا والقليل من الماء ويترك حتى الطهي.

_في إناء آخر يحمص اللوز والصنوبر في الزيت والزبدة على النار، ثم يضاف إليهما فصوص البرتقال وقشر البرتقال ويقلب جيدا.

_يوضع جزء من الأرز في وعاء آخر مع قليل من الماء حتى الطهي ثم يضاف إليه القرنفل والمستكة.

_يوضع الجزء الآخر من الأرز مع الزعفران والماء في وعاء آخر ويترك حتى الطهي.

_يوضع الأرز بالزعفران وفوقه الدجاج ثم الأرز الأبيض في وعاء على النار ويغطى الوعاء بقطعة قماش ويترك على النار 10 دقائق، ثم يغرف بعد النضح ويضاف إليه البقدونس والفلفل الأخضر ويقدم.