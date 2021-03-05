وصفات طبيعية للشعر المتقصف والخفيف

القاهرة - سمر حسين - العناية بالشعر من الضروريات، ولذلك أحضرت لك «هُن» أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بشعرك بالابتعاد عن كل المواد الكيميائية وفقًا لموقعي «byrdie وLuxury hair».

وصفات طبيعية للشعر الجاف

زيت جوز الهند

يعمل على تنعيم الشعر الجاف وترويضه ويتم امتصاصه بسهولة بسبب الأحماض الدهنية ويحتوي على فيتامين (E) الذي يعزز نمو الشعر ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية وأضرار أشعة الشمس.

طريقة الاستخدام:

يمكن أن تضعيه قبل الشامبو لمدة 10 دقائق لتقوية الشعر والحصول على علاج وترطيب عميق.

إذا كان شعرك ناعما استخدمي كمية صغيرة، وإذا كان الشعر كثيفا أو مجعدا استخدمي كمية كافية لترطيب الشعر.

الحليب والعسل

ماسك اللبن والعسل للشعر يعالج التلف ويجعل الشعر ناعما ويقوي الشعر ويمنع التقصف ويعمل على تجديد الخلايا للحصول على فروة رأس أكثر صحة وله خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ من التهيج.

طريقة الاستخدام:

ضعي كوبا واحدا من الحليب مع ملعقة كبيرة من زيت النحل في بخاخ ورشي منها على الشعر واتركيها لمدة 10-20 دقيقة بعد غسل الشعر واغسليه بماء دافئ.

وصفات طبيعية للشعر الخفيف

الأفوكادو وزيت الزيتون

العلاج الأمثل للأطراف المتقصفة وتلف الشعر وعلاج الأضرار الناتجة عن التصفيف بالحرارة والمواد الكيميائية لتبدو الأطراف أكثر صحة.

فالأفوكادو يحتوي على المعادن والبروتينات والفيتامينات لتغذية وتنعيم الشعر، وإضافة زيت الزيتون له تعطي الشعر لمعانا ونعومة وإصلاح للشعر التالف

طريقة الاستخدام:

اهرسي نصف ثمرة أفوكادو مع نصف كوب من زيت الزيتون وضعيه على الأطراف، واتركيه لمدة نصف ساعة.

زيت الزيتون وجوز الهند

هذا الخليط يساهم في اللمعان والترطيب والتنعيم الفائق، ويغطي الأطراف المتقصفة

طريقة الاستخدام:

اخلطي ربع كوب من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ، واتركيه على الشعر لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ.

وصفات طبيعية للشعر المتساقط

القرفة وزيت جوز الهند

يساعد هذا الخليط على ترطيب الشعر وتسريع عملية نموه وتقويه بصيلاته والتخلص من القشرة والتساقط.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة من القرفة، حتى يمتزجا جيدا، وضعيه على شعرك وفروة الرأس مع تديلك الفروة واتركيه لمدة 30-45 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

وصفات طبيعية للشعر الجاف والمتساقط والهائش

الزبادي

يساعد على ترطيب الشعر ومنع التساقط وعند غسله يساعد على إزالة خلايا الجلد الميت المتراكمة على بصيلات الشعر

طريقة الاستخدام:

فقط ضعي كوبا من الزبادي على شعرك واتركيه 10-15 دقيقة واغسليه. وإذا كنتي ترغبين في لمعان وتغذية إضافية يمكنك إضاقة ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

البيض والليمون

يساعد هذا الخليط على مد الشعر بفيتامينات (أ، د، هـ)، والأحماض الدهنية التي تساعد في إضافة لمعان للشعر، بالإضافة لتقوية الشعر ومده بالانتعاش واللمعان والتنظيف الفائق.

طريقة الاستخدام:

اخلطي بياض بيضة على معلقة من عصير الليمون الطازج وضعي الخليط على شعرك لمدة 30-45 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

وصفات طبيعية لفروة الرأس المتهيجة ولعلاج القشرة

الشاي الأخضر وخل التفاح

يساعد هذا الخليط على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وإعادة توازنها.

طريقة الاستخدام:

اصنعي كوبا من الشاي الأخضر وأضيفي له ملعقة كبيرة من خل التفاح واخلطيهم جيدا، ثم ضعيه على فروة الرأس مع التدليك واتركيه 5 دقائق قبل غسل شعرك.