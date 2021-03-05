المفهوم العلاجي الشامل يحارب الآلام المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قال البروفيسور فينفريد مايسنر إن المفهوم العلاجي الشامل يعد سلاحا فعالا لمحاربة الآلام المزمنة.

وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لعلاج الألم أن المفهوم العلاجي الشامل يعني الجمع بين عدة تخصصات مختلفة؛ فإلى جانب العلاج الدوائي يشمل المفهوم أيضا العلاج الطبيعي والعلاج النفسي وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل والرياضات، التي تجمع بين الجسد والنفس مثل رياضة "تشي كونغ".

ومن المهم أيضا أن يراعي المفهوم العلاجي الشامل الجوانب البيولوجية والذهنية والاجتماعية للمريض، كي يحقق النتائج المرجوة، ومن ثم التخفيف من حدة الآلام.