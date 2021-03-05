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كيف تتحكم في محتوى "يوتيوب" لأطفالك؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
تقدم جوجل طريقة لجعل YouTube أكثر أمانا للأطفال الأكبر سنا والشباب، وذلك باستخدام "فلتر المحتوى، الذي يمكن تعيينه على ثلاث مراحل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه إذا تم تنشيط الفلتر، فلن يظهر للأطفال بعض المحتويات، التي لا تتوافق مع أعمارهم. ويستهدف المستوى الأول (Explore) الأطفال في سن التاسعة، الذين تجاوزوا محتوى تطبيق Youtube Kids.

ويتضمن المستوى الثاني (Explore more) محتوى من المفترض أن يكون مناسبا بشكل عام للأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما أو أكثر.

ويوفر المستوى الثالث (Most of Youtube) جميع مقاطع الفيديو تقريبا، باستثناء المحتوى، الذي يخضع لقيود عمرية.

ولتنشيط الفلاتر، يتعين أن يكون حساب الطفل على جوجل متصلا مع التطبيق جوجل Family Link الخاص بإعدادات الرقابة الأبوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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